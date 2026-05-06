Bolu’da itfaiye son 4 ayda 421 olaya müdahale etti

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün 4 aylık raporuna göre, ekipler yeni yıldan itibaren 421 olaya müdahale etti. Bolu’da meydana gelen 251 yangın olayına müdahale eden ekipler, bunun yanı sıra 30 trafik kazası, 62 asansörde mahsur kalma, 10 diğer çeşitli olay ve 68 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri olaylara müdahalenin yanı sıra, yangın güvenliği açısından 366 işyeri denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 295 işyerine "uygunluk raporu" verildi. Eğitim ve tatbikatlarda da vatandaşlara destek sağlayan ekipler, 4 ayda 42 eğitim ve tatbikat düzenleyerek bin 831 vatandaşa yangın güvenliği konusunda bilgilendirdi.



