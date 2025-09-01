Von der Leyen'a uçakta şok! Pilotlar da neye uğradığını şaşırdı: Avrupa bu olayı konuşuyor

Avrupa'da gündem olan iddiayı İngiliz Financial Times gündeme taşıdı. Gazetenin, olayla ilgili bilgiye sahip üç yetkiliye dayandırdığı haberde dün Bulgaristan’ı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağının Rusya kaynaklı olduğundan şüphelenilen bir müdahalenin ardından GPS navigasyonunu kaybettiği ve uçağın pilotlarının Plovdiv’deki hava limanına kağıt haritalar yardımıyla iniş yapmak zorunda kaldıklarını yazdı.

"HİÇ ŞÜPHESİZ BİR SİNYAL KARIŞTIRMA MÜDAHALESİYDİ"

Yetkililerden biri gazeteye yaptığı açıklamada, "Havalimanı çevresindeki tüm bölge GPS’siz kaldı" dedi. Uçağın Plovdiv üzerinde bir saatten fazla bir süre tur atmasının ardından pilotun elektronik destek mekanizmaları olmadan kağıt haritalar yardımıyla iniş yapmaya karar verdiği açıklandı. Gazeteye konuşan kaynak, "Bu hiç şüphesiz bir sinyal karıştırma müdahalesiydi" dedi.

BULGARİSTAN HAVA TRAFİK KONTROL SERVİSİ TEYİT ETTİ

Olay, Bulgaristan hava trafik kontrol servisi tarafından da teyit edildi. Konuya ilişkin açıklamada, "Şubat 2022’den bu yana GPS karıştırma vakalarında ve son dönemde sinyal sahteciliğinde önemli bir artış kaydedildi. Bu sinyal karıştırma eylemleri, sinyalin doğru alınmasını engelliyor ve uçaklar ile yer sistemleri için operasyonel zorluklara yol açıyor" denildi.

PUTİN'E "YIRTICI" DEMİŞTİ

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, 29 Ağustos itibarıyla Letonya, Finlandiya, Estonya, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’yı içeren bir "cephe ülkeleri turu" başlatmıştı. AB’nin doğu sınırındaki ülkelerde birliğin savunma hazırlıklarına ilişkin temaslarını bugün Romanya ziyareti ile devam ettirecek olan Von der Leyen, dün Bulgaristan’da yaptığı basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den "yırtıcı" olarak bahsetmişti.

Plovdiv’deki basın toplantısında Von der Leyen, "Putin değişmedi ve değişmeyecek. O bir yırtıcı. Onu durdurmanın tek yolu, güçlü bir caydırıcılığa sahip olmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır