WhatsApp çıkartmaları nasıl oluşturulur? iOS ve Android WhatsApp için çıkartma oluşturma

Günümüzde sözlü ya da yazılı iletişime geçmek için en sık kullanılan platformlardan biri WhatsApp platformudur. Anlık mesajlaşma ve sohbet etme platformları arasında yer alan WhatsApp bünyesinde insanlar çeşitli çıkartmalar kullanmaktadır. Platform içinde insanların kullanabileceği birçok farklı çıkartma paketi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendi fotoğraflarında da çıkartma oluşturabilmektedir.

WhatsApp çıkartmaları nasıl oluşturulur?

Dünya çapında en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp uygulamasıdır. Çeşitli özellikleri olan bu uygulama üzerinden kişiler birbirlerini arayabilmekte ya da birbirlerine mesaj yollayabilmektedir. Sohbetlerin daha keyifli ve eğlenceli olması adına birçok farklı görsel içeren çıkartma, gif, emoji gibi simgeler de kullanıcılar tarafından karşılıklı olarak gönderilebilmektedir.

WhatsApp uygulamasını kullanan birçok kişi hazır çıkartma paketleri yerine kendi galerilerinde bulunan fotoğraflar üzerinde de çıkartma yapma şansına sahiptir. WhatsApp çıkartma oluşturmak için Sticker yapma imkânı tanıyan birçok farklı program da kullanılabilmektedir. Ancak programa gereksinim duyulmadan iOS ve Android mobil cihazlar üzerinden de çıkartma oluşturabilmek mümkündür.

iOS ve Android WhatsApp için çıkartma oluşturma nasıl yapılır?

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp uygulaması, kendini geliştirmekte ve bünyesine yeni özellikler katmaktadır. Bu özelliklerden biri kullanıcıların kendi özel çıkartmalarını oluşturabilmesidir. Bu işlem iOS işletim sistemine sahip cihazlar ile Android işletim sistemine cihazlarda birbirinden farklı adımlar izlenerek yapılmaktadır. Bu bağlamda iOS WhatsApp için çıkartma oluşturma işlemini yapmak isteyenler şu adımları takip ederek, kendi çıkartmalarını oluşturabilir:

Fotoğraflar üzerinden çıkartma oluşturmak için öncelikli olarak WhatsApp uygulamasına giriş yapınız.

Ardından uygulamanın “Çıkartmalar” bölümüne tıklayıp, “Oluştur" > "Fotoğraf Kullan” kısmına basınız.

Sonrasında akıllı cep telefonunuzun galeri kısmından çıkartma yapmak istediğiniz bir fotoğrafı seçiniz.

Ön izleme ekranında karşınıza çıkartmanıza yazı ekleme, başka bir çıkartma ekleme, çıkartmanın üstüne çizim yapma gibi ön ayarlı seçenekler çıkacaktır.

Arzu ederseniz bu seçeneklerden birini seçebilirsiniz. En son “Gönder” butonuna tıkladığınızda oluşturmuş olduğunuz çıkartmanız, karşı tarafa gidecektir.

Android WhatsApp için çıkartma oluşturma işlemini yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar ise şöyledir: