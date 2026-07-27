WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Haluk Levent, sevgilisini bu sözlerle dolandırmış

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent ile ilgili olarak her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Haluk Levent'in kendisini 90 milyon lira dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'un, borç para karşılığında HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Haluk Levent tarafından bloke edildiği öğrenildi.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Sevda Kurt, 'Borçları ödersem evleneceğiz' yalanıyla kandırıldı. Ayrıca, Kurt'un deprem döneminde gelen coin yardımlarının Ahbap Derneği hesaplarına yatırılmadan Levent'in borçlarına mahsup ettiği yönünde mesaj içeriklerine de rastlandı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Evlilik vaadiyle kandırılan Sevda Kurt'ın cep telefonunun ön incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile yaptığı whatsapp konuşmaları da ortaya çıktı. Yeliz Kaya, Kurt'a attığı mesajda "Sevda hanım merhabalar haftaya Cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız. Bu ödemeyi yaptıktan sonra da aynı gün kalan ödeme planı için net bilgi vereceğiz" ifadelerine yer verirken, Kurt'un da cevap olarak, "Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor" cevabını verdiği görüldü.

"ÖDEMEYİ YAPMAZSAK SÖYLEDİĞİNİZ İŞLEMLERE BAŞLARIZ"

Yeliz Kaya'nın ise konuşmanın devamında, "Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size bildireceğiz" dediği ortaya çıktı. İlerleyen günlerde paranın yatmaması üzerine ise Sevda Kurt'un "Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..." mesajı attığı görüldü.

Evlilik vaadiyle kandırılan Sevda Kurt ile Haluk Levent'in tanışması ise 2022 yılı şubat ayına dayanıyor. O dönem Ahbap Derneği'nin sosyal medya hesabından yaşlı bir çiftin ev tamiratı için yaptığı yardım çağrısıyla ikilinin tanışma süreci başladı. İhtiyaç sahiplerine 10 bin TL bağış yapmak istediğini belirten Kurt, kısa süre sonra bizzat sanatçı tarafından arandı.

"SEVDA ABLANIZ PARA VERİYOR NEDEN ALMIYORSUNUZ?"

Kurt ifadesinde, Levent'in dernek çalışanlarına "Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?" diye çıkışarak kendisini dernek merkezine davet ettiğini ve bu ziyaretle aralarında bir güven ilişkisi tesis edildiğini anlattı. Tanışıklıktan yaklaşık bir hafta sonra Haluk Levent, İsviçre'de yatırımları olduğunu ancak finansal olarak sıkıştığını iddia ederek Kurt'tan borç para talep etti.

Sanatçının "Türkiye'nin en güvenilir insanı" olduğunu vurgulayan baskılarına dayanamayan Kurt, 2022 yılı içerisinde Emrah Gödeliner'in hesabına üç parça halinde borç para gönderdi. Aralarındaki protokollere rağmen 160 bin dolarlık alacağını tahsil edemeyen Kurt, sanatçıya ulaşmaya çalıştığı her seferinde "borcun ödeneceği" yönünde manipüle edildiğini ve paranın geri verilmediğini belirtti.

SENET ALDI AMA ÖDEMEYİ ALAMADI

Haluk Levent, 2025 yılı mart ayında Kurt'tan 80 milyon liralık yeni borç talebinde bulundu. Levent, bu parayı alması durumunda önceki borçlarını da 10 gün içinde kapatacağını vadetti. Önceki alacağını kurtarabilme ümidiyle asistan Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon TL daha gönderen Kurt, karşılığında 92 milyon TL'lik bir senet almasına rağmen yine ödeme alamadı. Bu dönemde sanatçıya ulaşmakta büyük güçlük çeken Kurt, muhatap bulamamaktan ve sürekli oyalanmaktan şikayetçi oldu.

"90 MİLYON LİRA DOLANDIRILDIM" DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Son olarak Ekim 2025'te sabah saat 05:00'te kendisini arayan Levent'in, "Hakkımda yakalama kararı var, para yatırmazsam tutuklanacağım" diyerek 9,4 milyon TL daha aldığını belirten Kurt, bu ödemeden sonra sanatçıya bir daha ulaşamadığını ifade etti. Teminat olarak verilen "Nigella" (HLK/USDT) coinlerinin de bloke edilmesiyle büyük bir mağduriyet yaşadığını vurgulayan Kurt, "Haluk Levent tarafından yardımseverliğimden vurularak yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım" diyerek şikayetçi oldu.

"BENİMLE EVLENECEĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Sevda Kurt hakimlik sorgusunda "Varlıklı olduğumu anlayınca beni her gün aramaya başladı. Benimle evleneceğini söylüyordu. Ona 90 milyon TL borç verdim. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim" ifadelerine yer vermişti.