WhatsApp önce uyaracak sonra sohbet ettirecek!

WhatsApp’ta dolandırıcıların en çok yararlandığı anlardan biri, kullanıcıların düşünmeden bilinmeyen bir numarayla sohbet başlatması. Yeni güvenlik uyarısı ise tam bu noktada devreye giriyor.

WHATSAPP’IN YENİ UYARISI NE İŞE YARIYOR?

Yeni uyarı, kullanıcıya numaranın hangi ülkede kayıtlı olduğunu, kişinin rehberde kayıtlı olup olmadığını ve ortak grup bulunup bulunmadığını gösterecek.

BİLİNMEYEN NUMARAYLA KONUŞMADAN ÖNCE UYARI ÇIKACAK

WhatsApp’ın yeni güvenlik ekranı, kullanıcı bilinmeyen bir numarayla sohbet başlatmaya çalıştığında aktif hale geliyor.

Bu ekranda kullanıcıya “sohbete devam et” veya “sohbeti iptal et” seçenekleri sunuluyor.

Karşı taraf ise kullanıcının bu ekranda neyi seçtiğine dair herhangi bir bildirim almıyor.

NEDEN BÖYLE BİR ÖZELLİK GELİYOR?

Dolandırıcılar çoğu zaman kullanıcıların hızlı hareket etmesini istiyor.

Özellikle “yeni numaram”, “beni kaydeder misin”, “acil yardım lazım” veya “şu kodu gönderir misin” gibi mesajlar, kullanıcıların durup düşünmeden işlem yapmasına neden olabiliyor.

WhatsApp’ın yeni uyarısı tam da bu noktada devreye giriyor. Uygulama, sohbet daha başlamadan kullanıcıya kısa bir duraklama alanı sunuyor.

ÜLKE BİLGİSİ ÖNEMLİ BİR İPUCU OLABİLİR

Yeni ekranda numaranın kayıtlı olduğu ülkenin gösterilmesi de dikkat çekici bir detay.

Örneğin tanıdığınız biri Türkiye’de yaşıyorsa ancak numara farklı bir ülkede kayıtlı görünüyorsa, bu durum kullanıcı için uyarıcı olabilir.

Elbette farklı ülke koduna sahip her numara dolandırıcı anlamına gelmiyor. Ancak bu bilgi, kullanıcının sohbeti başlatmadan önce numarayı doğrulamasına yardımcı olabilir.

CİHAZ BAĞLAMA DOLANDIRICILIĞINDAN FARKLI

WhatsApp’ın daha önce cihaz bağlama dolandırıcılıklarına karşı geliştirdiği uyarı sistemi de bulunuyordu.

Bu tür dolandırıcılıklarda kullanıcı, farkında olmadan hesabını başka bir cihaza bağlayacak kodu paylaşmaya veya QR kod okutmaya yönlendirilebiliyor.

Yeni özellik ise bundan farklı çalışıyor. Bu kez uyarı, hesap başka bir cihaza bağlanmadan önce değil, kullanıcı bilinmeyen bir numarayla konuşmaya başlamadan önce gösteriliyor.

UYARI ÇIKARSA NE YAPMAK GEREKİYOR?

WhatsApp böyle bir uyarı gösterirse, sohbete hemen devam etmek yerine ekrandaki bilgileri kontrol etmek gerekiyor.

Numaranın kayıtlı olduğu ülke, rehberde kayıtlı olup olmadığı ve ortak grup bilgisi birlikte değerlendirilmeli.

Eğer numaranın tanıdığınız bir kişiye ait olduğunu düşünüyorsanız, en güvenli yol o kişiyi farklı bir kanaldan doğrulamak olabilir. Örneğin eski numarasını aramak veya ortak bir tanıdığa sormak işe yarayabilir.

Şüpheli bir durum varsa sohbeti iptal etmek, numarayı engellemek veya WhatsApp üzerinden şikayet etmek daha güvenli bir seçenek olabilir.

Öte yandan, WhatsApp'ın bu uyarıyı tam olarak neyin tetiklediğini detaylandırmadığını, ancak farklı bir ülkede kayıtlı numaranın kontrol ettiği muhtemel unsurlardan biri olduğunu belirtmek gerekiyor.

HER DOLANDIRICILIĞI ENGELLEMEYEBİLİR

Yeni uyarı önemli bir güvenlik katmanı sunsa da tek başına tüm dolandırıcılık girişimlerini engelleyemeyebilir.

Örneğin, bir numara gerçekten tanıdığınız birine ait olabilir. Ya da dolandırıcı daha önce rehbere kaydedilmiş bir numara üzerinden hareket edebilir.

Bu yüzden WhatsApp’ın yeni özelliğini kesin koruma değil, kullanıcıyı sohbet başlamadan önce düşünmeye yönelten ek bir güvenlik önlemi olarak görmek gerekiyor.

WHATSAPP GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

WhatsApp son dönemde dolandırıcılık girişimlerine karşı farklı güvenlik araçları geliştiriyor.

Cihaz bağlama uyarıları ve şimdi de bilinmeyen numaralarla sohbet öncesi çıkan uyarı ekranı bu adımlar arasında yer alıyor.

Yeni özellik, küçük bir duraklama gibi görünse de dolandırıcıların en çok yararlandığı acele karar verme anını hedef alıyor.

Öte yandan WhatsApp, bu özelliği iOS ve Android kullanıcılarına sunmaya başladı. (Kaynak: WABetaInfo)