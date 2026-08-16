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WhatsApp’ta emoji tepki tepsisi kişiselleştirilebilecek: Ancak herkes yapamayacak

WhatsApp, iOS uygulamasında mesajlara hızlı tepki vermek için kullanılan altı emojilik tepki tepsisinin kişiselleştirilmesini sağlamaya hazırlanıyor. Geliştirme aşamasındaki özellik, kullanıcıların varsayılan emojileri istedikleri emojilerle değiştirmesine olanak tanıyacak ancak yalnızca WhatsApp Plus abonelerine sunulacak.

WhatsApp’ta emoji tepki tepsisi kişiselleştirilebilecek: Ancak herkes yapamayacak
Enes Çırtlık

WhatsApp, mesajlara verilen emoji tepkilerinde kullanıcıların daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu anda mesajlara basılı tutulduğunda açılan tepki tepsisi herkes için aynı altı emojiyi gösteriyor ve bu emojileri değiştirmek mümkün değil.

Şirketin geliştirdiği yeni özellikle birlikte WhatsApp Plus aboneleri, tepki tepsisinde yer alan emojileri kendi tercihlerine göre belirleyebilecek.

ANDROID’DEN SONRA IPHONE’LAR İÇİN DE ORTAYA ÇIKTI

Özellik ilk olarak geçtiğimiz ay WhatsApp beta for Android 2.26.29.3 sürümünde geliştirme aşamasında ortaya çıktı. WhatsApp’ın Android için hazırladığı sistem, kullanıcıların varsayılan altı emojiden herhangi birini seçtikleri başka bir emojiyle değiştirmesine imkan tanıyacak.

Şimdi aynı özelliğin iOS uygulaması için de geliştirildiği belirlendi.

WhatsApp’ta emoji tepki tepsisi kişiselleştirilebilecek: Ancak herkes yapamayacak 1

WhatsApp beta for iOS 26.32.10.16 sürümünün incelenmesiyle, özelliğin iOS için de geliştirilmekte olduğu ortaya çıktı. Söz konusu beta sürümü TestFlight üzerinden dağıtılıyor ancak kişiselleştirilebilir tepki tepsisi henüz beta kullanıcılarının kullanımına açılmış değil.

Bu durum, WhatsApp’ın kişiselleştirilebilir tepki tepsisini hem Android hem de iOS platformlarında sunmayı planladığını gösteriyor.

ŞU ANDA ALTI EMOJİ HERKES İÇİN AYNI

WhatsApp’ta kullanıcılar bir mesaja dokunup basılı tuttuklarında altı emojiden oluşan tepki tepsisini görüyor.

Varsayılan seçenekler arasında başparmak yukarı, kırmızı kalp, gözlerinden yaş gelerek gülen yüz, şaşırmış yüz, ağlayan yüz ve birleşmiş eller emojileri bulunuyor.

Bu seçenekler kullanıcıların tercihlerinden bağımsız olarak herkes için aynı.

Farklı bir emojiyle tepki vermek isteyen kullanıcıların ise “+” düğmesine dokunarak tam emoji klavyesini açması ve kullanmak istediği emojiyi buradan bulması gerekiyor.

ALTI EMOJİNİN TAMAMI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Planlanan özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar tepki tepsisini doğrudan WhatsApp ayarlarından yönetebilecek.

Kullanıcılar mevcut emojilerden herhangi birini emoji klavyesindeki başka bir seçenekle değiştirebilecek. İstenirse altı emojinin tamamı farklı emojilerle kişiselleştirilebilecek.

WhatsApp ayrıca kullanıcıların istedikleri zaman varsayılan tepki tepsisine geri dönmesine de izin verecek.

Böylece arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda belirli emojileri daha sık kullanan kişiler farklı bir tepki seti oluşturabilirken, WhatsApp’ı iş amaçlı kullananlar daha nötr emojileri tercih edebilecek.

WHATSAPP PLUS ABONELİĞİNİN PARÇASI OLACAK

Kişiselleştirilebilir tepki tepsisi, WhatsApp Plus abonelerine sunulacak ikinci özellik grubunun bir parçası olarak hazırlanıyor.

WhatsApp Plus’ın ilk özellik grubunda temalar, özel simgeler, premium çıkartmalar ve 20’ye kadar sohbeti sabitleme imkanı yer alıyor.

Yeni tepki sistemi de abonelere uygulamanın kullanım biçimini daha fazla kişiselleştirme imkanı sunacak.

HENÜZ BETA KULLANICILARINA BİLE AÇILMADI

WhatsApp’ın kişiselleştirilebilir tepki tepsisi özelliği iOS tarafında halen geliştirme aşamasında bulunuyor ve beta kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.

Şirketin özelliği gelecekteki bir güncellemeyle beta kullanıcılarına sunması bekleniyor. WhatsApp, özelliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı veya WhatsApp Plus’ın ikinci premium özellik grubunun ne zaman yayınlanacağı konusunda ise henüz resmi bir takvim paylaşmadı.

(Kaynak: WABetaInfo)

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