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WhatsApp'tan milyonları ilgilendiren karar: Bu telefonlarda kullanılamayacak

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, eski Android sürümlerine verdiği desteği sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirketin aldığı karara göre belirli Android telefonlar, 8 Eylül 2026 tarihinden sonra uygulamayı kullanamayacak. Peki bu cihazlar hangileri? İşte detaylar.

WhatsApp'tan milyonları ilgilendiren karar: Bu telefonlarda kullanılamayacak
Gökçen Kökden

WhatsApp'ın yeni sistem gereksinimleri kapsamında Android 5.0 ve Android 5.1 işletim sistemiyle çalışan cihazlar destek kapsamından çıkarılacak. Bu tarihten itibaren söz konusu sürümleri kullanan telefonlarda ne WhatsApp ne de WhatsApp Business çalışacak.

ESKİ ANDROİD TELEFONLAR İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

WhatsApp tan milyonları ilgilendiren karar: Bu telefonlarda kullanılamayacak 1

Meta bünyesindeki platform, son yıllarda uygulamaya eklenen yeni özelliklerin daha güçlü yazılım altyapısı gerektirdiğini belirtiyor. Güvenlik güncellemeleri, gelişmiş mesajlaşma araçları ve yeni kullanıcı deneyimi özelliklerinin sorunsuz çalışabilmesi için minimum sistem gereksinimleri yükseltiliyor.

Bu nedenle Android 5.0 ve 5.1 sürümlerine sahip cihazlar artık WhatsApp'ın desteklediği telefonlar arasında yer almayacak. Uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların cihazlarında en az Android 6.0 veya daha yeni bir sürüm bulunması gerekecek.

YENİ ÖZELLİKLER ESKİ TELEFONLARI ZORLUYOR

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni işlevler arasında uygulamayı açmadan bildirim ekranı üzerinden daha gelişmiş etkileşim kurmayı sağlayan sistemler de bulunuyor. Ancak bu tür yenilikler, eski Android sürümlerinin teknik sınırları nedeniyle desteklenemiyor. Şirket, hem performansı artırmak hem de güvenlik açıklarını azaltmak amacıyla eski işletim sistemlerini kademeli olarak devre dışı bırakıyor.

IPHONE KULLANICILARI İÇİN ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

WhatsApp tan milyonları ilgilendiren karar: Bu telefonlarda kullanılamayacak 2

Android tarafında önemli bir değişiklik yaşanırken Apple kullanıcıları için mevcut şartlar korunuyor. iPhone ve iPad sahipleri, cihazlarında iOS 15.1 veya iPadOS 15.1 ve üzeri bir sürüm bulunduğu sürece WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilecek.

Destek süresi sona erecek cihazları kullanan kişilerin, olası veri kayıplarının önüne geçmek için sohbet geçmişlerini ve medya dosyalarını önceden yedeklemesi öneriliyor.

Kullanıcılar sohbetlerini Google Drive üzerinden buluta aktarabilir ya da cihazlarının yerel depolama alanına kaydedebilir. Böylece yeni bir telefona geçildiğinde hesap ve konuşma geçmişi kolayca geri yüklenebilecek.

8 Eylül 2026 sonrasında WhatsApp kullanmaya devam etmek isteyenlerin ya telefonlarını güncellemesi ya da yeni işletim sistemi desteği sunan bir cihaza geçmesi gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp teknoloji
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