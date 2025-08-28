HABER

WhatsApp’tan yeni yapay zeka özelliği: Yazım Yardımı

WhatsApp, mesaj yazarken öneriler sunan yapay zeka tabanlı "Yazım Yardımı" (Writing Help) özelliğini tanıttı. Bu özellik, farklı üsluplarda mesajlar oluşturulmasına imkan veriyor. Böylece kullanıcılar, mesajlarının tonunu doğru bir şekilde belirleyebiliyor.

Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zeka tabanlı yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şirketin son duyurduğu özellik de bu anlamda dikkat çekmiş durumda.

WHATSAPP'TAN YAZIM YARDIMI ÖZELLİĞİ

WhatsApp, yapay zeka destekli Yazım Yardımı (Writing Help) özelliğini duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların mesajlarını profesyonel, eğlenceli ya da destekleyici gibi farklı tonlarda yeniden yazabilmesini sağlıyor.

YAZIM YARDIMI NEDİR?

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, yazdıkları mesaj için WhatsApp’ın önerdiği alternatif ifadeleri görebiliyor. İsteyen kullanıcı, öneriler arasından seçim yapabiliyor ya da kendi metnini düzenlemeye devam edebiliyor.

WhatsApp’tan yeni yapay zeka özelliği: Yazım Yardımı 1

KULLANIMA SUNULAN BÖLGELER

Yazım Yardımı, şu anda yalnızca İngilizce olarak Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç ülkede kullanılabiliyor. WhatsApp, özelliğin yıl içinde farklı dillere ve ülkelere de yayılacağını duyurdu.

İSTEĞE BAĞLI KULLANIM

WhatsApp, Yazma Yardımı ve Mesaj Özetleri özelliklerinin varsayılan olarak kapalı olacağını, isteyen kullanıcıların manuel şekilde aktif edebileceğini belirtti.

