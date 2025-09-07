Sosyal medya hesaplarının kapatılması veya silinmesi, kullanıcıların çevrim içi kimliklerini ve paylaşımlarını doğrudan etkilemektedir. Kimi zaman bu karar kişisel gizliliği korumak için alınırken kimi zaman da dijital dünyadan uzaklaşma isteğiyle alınmaktadır. Özellikle dünya genelinde milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı X platformu bunlardan biridir.

X hesabı silinince ne olur?

X hesabını silmek isteyen kullanıcılar için bu işlem, hesabı geçici olarak dondurmaktan farklıdır. Hesap kalıcı olarak silindiğinde kullanıcı adı, gönderiler, takipçiler, beğeniler ve profil bilgileri platformdan tamamen kaldırılmaktadır. Ancak bu süreçte anında gerçekleşmemektedir. X platformu kullanıcılarına 30 günlük bir süre tanımaktadır. Bu süreç içerisinde kullanıcının hesabı dondurulmuş gibi görünür ve isterse tekrardan giriş yapıp hesabını aktifleştirebilmektedir.

Kişi eğer 30 gün boyunca hesabına giriş yapmazsa, sistem hesapla ilgili olan tüm verileri kalıcı olarak silmektedir. Bu süreçten sonra hesaba yeniden erişim sağlamak mümkün olmamaktadır.

X hesabı nasıl silinir?

X hesabını silmek isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar oldukça basittir. Öncelikle hesap dondurma işlemini yapacak kişilerin şunu bilmesi gerekmektedir: Hesap silme talebi yapıldığında sistem hesabı tamamen kaldırmamaktadır. İlk olarak 30 gün boyunca X hesabını devre dışı bırakır. Bu süre içerisinde hesaba tekrar giriş yapılırsa silme işlemi iptal olmaktadır. Fakat tekrar giriş yapılmazsa hesap kalıcı olarak silinmektedir.

Hesap silme işlemini gerçekleştirmek için kişinin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

İlk olarak mobil cihazınızdan X uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.

X uygulamasına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfada "Daha Fazla (üç nokta)" simgesine tıklayın.

Açılır menüden "Ayarlar ve Gizlilik" bölümüne gidin.

Açılan sayfada "Hesap" sekmesini seçin.

Sayfanın alt kısmında bulunan "Hesabını Devre Dışı Bırak" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza sistem tarafından yapılan bir bilgilendirme çıkacaktır. Bu bilgilendirmeyi okuyun ve onaylayın.

Onayladıktan sonra sistem sizden hesap şifrenizi girmenizi isteyecektir. İlgili kutucuğa X hesabınızda kullandığınız şifrenizi girin.

Bu adımı da yaptıktan sonra artık hesabınız devre dışı bırakılacaktır. 30 gün boyunca giriş yapmadığınız durumda hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Bu yüzden hesap silme işleminden önce, önemli verilerin yedeklenmesi önerilmektedir. Bu sayede kalıcı kayıpların önüne geçmek mümkün olacaktır.