X'in yazılım mühendisi X'i X yapan özellik için 'ortadan kalkacak' dedi, ortalık karıştı! Başka bir çalışandan ise farklı açıklama geldi

X, yani eski adıyla Twitter olarak bilinen mecraya yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Son olarak X'te yazılım mühendisi olarak çalışan Zach Warunek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu konuda gündem olmuş durumda.

DM ÖZELLİĞİ TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Warunek, 16 Nisan günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla X'i X yapan DM özelliğin yakında ortadan kaldırılacağını açıkladı. Warunek, tam olarak DM sayfasının yakında silineceğini ve tüm DM'lerin yakında ortadan kalkacağını söyledi.

Başka bir X çalışanından ise farkı bir açıklama geldi. Bu çalışan, bunun bir rewrite (bir yazılımın veya kod parçasının tamamen baştan yazılması) olduğunu, bir özellikten kurtulma olmadığını belirtti.

X tarafından bu konularla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Beklenti ise, DM'nin yerine XChat adıyla geliştirilen yeni sistemin X'e getirilmesi yönünde.