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X'te hesap nasıl gizlenir? X'te hesabımı nasıl gizleyebilirim?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:48
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2006 yılında kullanıma açılan Twitter ya da diğer adıyla X dünya genelinde birçok kullanıcıya sahiptir. X platformunda diğer insanlar ile iletişim kurma dışında yeni arkadaşlar edinme, yeni bilgilere ulaşma gibi pek çok imkan bulunur. Ama bazı kullanıcılar herkes tarafından görülmek istemeyebilir. Bu kişiler “X'te hesabımı nasıl gizleyebilirim” sorusunun yanıtını arar. Peki, X'te hesap nasıl gizlenir?

X'te hesap nasıl gizlenir? X'te hesabımı nasıl gizleyebilirim?

Twitter ya da X, günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olarak öne çıkar. Bu platform pek çok insan tarafından aktif olarak kullanılır. X'te herhangi bir kişinin profilini görüntüleyebilmesi, takipçi listesine erişebilmesi ya da paylaşımlarını görebilmesi bazı kullanıcıları rahatsız edebilir. Bilhassa bazı insanlar bu konuda daha çok hassasiyet duyabilirler. Bu kişiler için X hesaplarını gizlemek, gizliliğin korunması açısından önemlidir. Hesap gizliliği denilen seçenek ise paylaşımları gören kişileri sınırlarken sadece kişiyi takip eden kişilerin bunları görebilmesini ve yanıtlayabilmesini sağlar.

X'te hesap nasıl gizlenir?

X platformunda gizli kalmak isteyen kişilerin hesabını diğer kullanıcılardan saklamaları en iyi seçenektir. X hesabını gizleme adımlarını bilmek platformun sağladığı gizlilikten faydalanmayı sağlar. Bu işlem aynı zamanda profili herkese açık hale getirmenin tam tersi adımıdır. Bunun için profildeki herkese açık durumunu değiştirmek gerekir. X'te hesap gizleme adımları ise aşağıdaki gibidir:

  • X mobil uygulamasını ya da internet sitesini kullanarak hesaba giriş yapılır.
  • Sayfanın sol üst bölümünde yer alan Profil Resmi'ne, sonrasında "Ayarlar ve Gizlilik"e girilir. Web sitesi sürümünde ise sol tarafta yer alan gezinme menüsündeki "Daha Fazla" seçeneğine tıklanır.
  • Sonrasında açılan sayfada "Ayarlar ve Gizlilik" öğesi seçilir.
  • Ayarlar menüsünde bulunan "Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne tıklanır.
  • Ardından mevcut seçeneğe bağlı olarak "Kitle ve Etiketleme" veya "Kitle, Medya ve Etiketleme" bölümlerine girilir.
  • Hesabı gizli moda almak için "Gönderilerini Korumaya Al" seçeneği seçilir.
  • Bu seçeneğin yanındaki düğme seçeneğin aktif hale getirilmesiyle birlikte hesabın gizlendiğini belirtir şekilde maviye döner. Ardından "Profil" sayfasına dönüldüğünde kullanıcı adının yanında bir asma kilit simgesi belirir.

Bu noktada artık gizli hesap moduna geçilmiş olur ve paylaşımlar sadece hesabın takipçileri tarafından görüntülenebilir. Öte yandan hesabı takip etmek isteyen kişiler, takipçi istekleri bölümüne düşer. Bu istekleri kabul etmek ise kullanıcıya bağlıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter X Platformu
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