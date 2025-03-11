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X’teki kesintiler bir siber saldırı mıydı? Elon Musk: “Büyük bir saldırı altındayız”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
11.03.2025 15:48
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X sosyal medya platformu, Pazartesi günü kullanıcılarını zorlayan inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Sabah saatlerinden itibaren hem mobil hem de masaüstü sürümlerde yaşanan kısa ama sık tekrarlanan kesintiler, gönderilerin yüklenmesini engelledi. Kullanıcılar, zaman çizelgelerinin yenilenememesi ve bazı durumlarda bitmeyen yükleme döngüleriyle karşılaştı. Detaylar haberimizde...

X’teki kesintiler bir siber saldırı mıydı? Elon Musk: “Büyük bir saldırı altındayız”

Downdetector verilerine göre, X’teki ilk yaygın aksaklık sabah 05:40 civarında ortaya çıktı. Mobil uygulamalarda kullanıcılar, akışlarını güncelleyememe sorunuyla boğuşurken, bazıları sürekli dönen bir yükleme ekranına takılıp kaldı. Web sürümünde ise “Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi deneyin” hata mesajı sıkça görüldü ve zaman zaman “Ana Bilgisayar Hatası” uyarıları alındı.

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ELON MUSK’TAN “SİBER SALDIRI” İDDİASI

X’ten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Elon Musk saat 13:30'da attığı bir tweet ile durumu değerlendirdi. Musk, “X’e yönelik büyük bir siber saldırı altında olduğumuzu düşünüyoruz” diyerek kesintilerin kaynağını bir saldırıya bağladı. Fox Business’a verdiği röportajda ise, “Tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz, ancak Ukrayna bölgesinden gelen IP adresleriyle sistemlerimizi çökertmeye çalışan yoğun bir girişim var” ifadelerini kullandı. Bu, Musk’ın daha önce de dile getirdiği bir iddia olarak dikkat çekti.

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SORUN TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

NetBlocks’un raporlarına göre, X’teki yükleme sorunları dünya genelindeki kullanıcıları etkiliyor. Diğer sosyal medya platformlarında da X’teki kesintilere dair paylaşımlar artarken, sorunların birkaç dakikalık aralıklarla tekrarladığı gözlemlendi. Kullanıcılar genellikle kısa bir kapalı kalma süresinin ardından akışlarını yenileyebilse de, sorun tam anlamıyla çözülmüş değil.

Bluesky, Threads ve Mastodon gibi rakipler, şu ana kadar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Elon Musk Ukrayna Twitter
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