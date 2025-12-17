HABER

Xiaomi ağzından kaçırdı: HyperOS 4 resmen doğrulandı

Teknoloji dünyası şaşkın. Henüz HyperOS 3 dağıtımı sürerken, Xiaomi'nin hata bildirim kanalında verilen "resmi" bir yanıt, şirketin gizli planlarını ifşa etti. Xiaomi ekibi, kullanıcıların şikayet ettiği bir sorunun çözümü için doğrudan HyperOS 4'ü işaret etti.

Enes Çırtlık

Xiaomi dünyasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Şirket şu sıralar tüm gücüyle HyperOS 3 güncellemesini dağıtmaya odaklansa da, küresel hata bildirim kanalından gelen bir yanıt, tüm gözleri çok daha ileri bir tarihe çevirdi.

Standart bir "hata düzeltme" yanıtı olması gereken mesaj, yanlışlıkla şirketin HyperOS 4 üzerindeki çalışmalarını ve güncelleme takvimini ifşa etti.

"ÇÖZÜM, OS4 İLE GELECEK"

Olay, kullanıcıların Xiaomi cihazlarındaki Sistem Başlatıcı'nın (System Launcher) sürekli çökmesinden şikayet etmesiyle ortaya çıktı. Nokiamob.net'teki habere göre, kullanıcılar acil bir yama veya güncelleme beklerken, Xiaomi ekibinden gelen yanıt şaşırttı.

Ekip, sorunun kaynağını bulduklarını ancak bunun sistemin çok derinlerinde (mimarisinde) olduğunu belirtti. Şoke eden detay ise çözüm önerisinde gizliydi:

"Kalıcı çözüm, yaklaşan OS4 büyük güncellemesi ile gelecek."

Bu yanıt Xiaomi kullanıcıları için iki anlama geliyor:

İyi haber: HyperOS 4 resmen geliştiriliyor ve adı konuldu.
Kötü haber: Başlatıcı çökmesi yaşayanlar kalıcı çözüm için büyük sürümü bekleyecek.

HYPEROS 3.1 GÜNCELLEMESİ GELMEYECEK Mİ?

Bu gelişme, HyperOS 3'ün ömrü ve yol haritası hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.

Çünkü genellikle Xiaomi, büyük yıllık sürümler (HyperOS 3 gibi) arasındaki boşluğu doldurmak için ara güncellemeler (x.5 veya x.1 sürümleri gibi) yayınlıyor. Ancak OS4'ten açıkça bahsedilmesi, stratejide potansiyel bir değişikliğe işaret ediyor olabilir.

Geliştirme sürümlerinde daha önce görülen özelliklerin bir HyperOS 3.1 güncellemesi için olduğu söyleniyordu. Fakat OS4 geliştirme sürecinin doğrulanmasıyla birlikte, Xiaomi'nin HyperOS 3.1'i tamamen atlayarak bu arayüz yenilemelerini ve derin sistem düzeltmelerini büyük HyperOS 4 sürümünde birleştirebileceğine dair spekülasyonlar artmaya başladı.

BU, KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu gelişme, Xiaomi'nin problemlerin farkında olduğunu ve uzun vadeli optimizasyon konusunda aktif olarak çalıştığını kanıtlıyor. Ancak "System Launcher" hatası yaşayanların kalıcı bir çözüme ulaşmak için bekleme süresi uzamış gibi görünüyor. Resmi bir tarih verilmese de, şirketin HyperOS 4'ü bu kadar rahat telaffuz etmesi, "halefin" düşündüğümüzden daha yakın olabileceğinin sinyali.

