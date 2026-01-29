Xiaomi'den 11 cihazdaki sorunları çözen yeni güncelleme! Sizinki de listede olabilir

Xiaomi, yakın zamanda yayınladığı yeni HyperOS 3.0 güncellemesiyle yaklaşık 11 küresel cihaz için bazı arayüz (UI) ve kararlılık hatalarını çözdü. 11 cihazın arasında çeşitli Redmi ve POCO modelleri yer alıyor.
Huawei Central'da yer alan habere göre; POCO X6 Pro 5G'den Redmi Note 13 serisine kadar birçok Xiaomi cihazı, birtakım arayüz ve kararlılık hataları yaşıyordu. Bu sorunlara yönelik düzeltmeler yeni HyperOS 3.0 yazılım sürümleriyle geldi.
Birçok cihazı etkileyen üç ana sorun; oyun, performans ve kararlılıkla ilgiliydi. Xiaomi, Game Turbo'da oyun oynarken oluşan siyah ekran hatasını düzeltti. Aynı zamanda şirket; ciddi sistem gecikmelerini, NFC, Bluetooth ve kameradaki takılmaları ve rastgele kararlılık sorunlarını ele aldı.
Eğer bu cihazlardan birini veya birkaçını kullanıyorsanız ve güncellemeyi henüz almadıysanız biraz beklemeniz gerekebilir. Çünkü Xiaomi yeni düzeltmeleri partiler halinde (kademeli olarak) yayınlıyor ve etkilenen tüm modellere ulaşması zaman alabilir.
