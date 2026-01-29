HABER

Xiaomi'den 11 cihazdaki sorunları çözen yeni güncelleme! Sizinki de listede olabilir

Xiaomi'nin kısa süre önce yayınladığı yeni HyperOS 3.0 güncellemesi, arasında çeşitli Redmi ve POCO modellerinin yer aldığı 11 cihazdaki kritik sorunları çözüyor. Bu cihazlar arasında sizin cihazınız da olabilir. İşte yeni Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesini alan cihazların ve düzeltilen hataların listesi...

Xiaomi'den 11 cihazdaki sorunları çözen yeni güncelleme! Sizinki de listede olabilir
Enes Çırtlık

Xiaomi, yakın zamanda yayınladığı yeni HyperOS 3.0 güncellemesiyle yaklaşık 11 küresel cihaz için bazı arayüz (UI) ve kararlılık hatalarını çözdü. 11 cihazın arasında çeşitli Redmi ve POCO modelleri yer alıyor.

XIAOMI HYPEROS 3.0 GÜNCELLEMESİ İLE SORUNLAR DÜZELTİLDİ

Huawei Central'da yer alan habere göre; POCO X6 Pro 5G'den Redmi Note 13 serisine kadar birçok Xiaomi cihazı, birtakım arayüz ve kararlılık hataları yaşıyordu. Bu sorunlara yönelik düzeltmeler yeni HyperOS 3.0 yazılım sürümleriyle geldi.

Xiaomi den 11 cihazdaki sorunları çözen yeni güncelleme! Sizinki de listede olabilir 1

Birçok cihazı etkileyen üç ana sorun; oyun, performans ve kararlılıkla ilgiliydi. Xiaomi, Game Turbo'da oyun oynarken oluşan siyah ekran hatasını düzeltti. Aynı zamanda şirket; ciddi sistem gecikmelerini, NFC, Bluetooth ve kameradaki takılmaları ve rastgele kararlılık sorunlarını ele aldı.

İŞTE CİHAZLARIN VE DÜZELTİLEN HATALARIN LİSTESİ:

  • POCO X6 Pro 5G: Kullanıcıların Hotstar uygulamasında video oynatamama sorunu çözüldü.
  • Redmi Note 14 5G ve POCO M7 Pro 5G: Kullanım sırasında meydana gelen ciddi sistem gecikmeleri ve donmaları çözüldü.
  • Redmi 13, Redmi 13x, POCO M6: NFC modülünün çalışmaması sorunu çözüldü, böylece temassız işlemler tekrar yapılabilir hale geldi.
  • POCO X5 Pro 5G: Cihazda Kamera uygulamasının bazen yaşadığı donma hatası düzeltildi.
  • Redmi Note 13 Pro ve POCO M6 Pro: Bluetooth'un kapatılıp açılamadığı bir bağlantı sorunu çözüldü.
  • Redmi Note 13: Cihazın önceden herhangi bir belirti vermeden otomatik olarak yeniden başladığı bir kararlılık sorunu düzeltildi.
  • Redmi Pad 2: Hoparlörden ses gelmemesine neden olan bir hatayı düzelten kod eklendi.
  • Birden fazla cihaz: Kullanıcı Game Turbo'yu kullanırken ekran artık kararmayacak.

Eğer bu cihazlardan birini veya birkaçını kullanıyorsanız ve güncellemeyi henüz almadıysanız biraz beklemeniz gerekebilir. Çünkü Xiaomi yeni düzeltmeleri partiler halinde (kademeli olarak) yayınlıyor ve etkilenen tüm modellere ulaşması zaman alabilir.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi POCO Redmi güncelleme
