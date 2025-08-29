Xiaomi, HyperOS 3’ü tanıttı: İşte özellikleri ve bilmeniz gereken her şey!

Merakla beklenen HyperOS 3 yazılımı nihayet görücüye çıktı. Yeni yazılım, pek çok iyileştirme, yapay zekâ destekli özellikler, sayısız görsel yenilik ve genişletilmiş çapraz cihaz entegrasyonu ile geliyor. Çin’de düzenlenen etkinlikte Xiaomi, yeni yazılımdaki tüm değişiklikleri duyurdu. Eğer Xiaomi cihazınızda bu büyük güncellemeyi bekliyorsanız, işte HyperOS 3 ile ilgili tüm detaylar...

HYPEROS 3’TE NELER YENİ? İŞTE ÖZELLİKLERİ

HyperOS 3, geçen yıl tanıtılan HyperCore teknolojisi üzerine inşa ediliyor. GizmoChina kaynaklı habere göre, son geliştirmelerle CPU yükünün %4 oranında azaltıldığı, enerji verimliliğinin ise %10 artırıldığı iddia ediliyor. Ayrıca kare kaybı oranının %18,9 oranın da azaldığı belirtiliyor.

Yeni yazılım, çalışırken değiştirilebilir bir zamanlama mekanizması ve yeni bir grafiksel iyileştirme ile birlikte geliyor. Bunun da oyun performansında dikkat çekici gelişmeler sağladığı ve uygulama açılış hızında %21, video oynatmada %10 artış ve dokunma tepkisinde %9 gecikme azalması yaşandığı iddia ediliyor.

Xiaomi, 100’den fazla sistem animasyonunu optimize ettiğini belirtiyor. Eğer Xiaomi'nin iddiası gerçek ise bu da daha akıcı ve duyarlı bir yazılım deneyimi demek.

GÖRSEL YENİLİKLER

HyperOS 3, Xiaomi Super Island’ı tanıtıyor. Super Island, birden fazla canlı etkinliğin ve bildirimin takip edebileceğiniz dinamik bir merkez olarak belirtiliyor. iPhone'daki Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğine benzeyen bu özellik 70’ten fazla entegre servisi destekliyor. Ayrıca, otomatik derinlik efektleri uygulayabilen AI dinamik duvar kâğıtları, yeniden tasarlanan simgeler ve masaüstü ızgaralarıyla birlikte geliyor.

Ek olarak, sinema tarzı kilit ekranları ve kilit ekranı ile duvar kağıtlarını düzenlemek için tek bir arayüz sunuluyor. Fotoğraf Albümü, akıllı arama ve otomatik olarak oluşturulan Evcil Hayvan Albümleri ile de güncellenmiş durumda.

YAPAY ZEKA GELİŞTİRMELERİ VAR

HyperOS 3, cihaz zekasına AI yükseltmeleri getiriyor. Super XiaoAi Asistan, artık ekrandaki içerikten haberdar olabiliyor. Yani, ekranda görüntülenenleri analiz edip buna göre yanıtlar verebiliyor. Ayrıca artık ekrandaki içeriğin etrafını daire içine alarak arama, çeviri veya paylaşım gibi anlık eylemler başlatılabiliyor. Bu özellik, Google’ın “Circle to Search” işlevine benziyor.

EKOSİSTEMLER ARASI BAĞLANTI

Xiaomi, cihazlar arası bağlantıyı da iyileştirmiş. HyperOS 3 ile Xiaomi telefon kullanıcıları, Mac üzerinde aynı anda 3 mobil uygulama penceresi açabiliyor. Telefon artık Touch ID veya Face ID ile kilidi açılabiliyor. Kullanıcılar, dosyaları sorunsuzca paylaşabiliyor ve iPhone’da fotoğrafları görüntüleyebiliyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİKTE İYİLEŞTİRME YAPILMIŞ

Xiaomi, çoklu cihaz girişlerinde iki faktörlü kimlik doğrulama, gelişmiş veri koruması ve uygulama izinleri üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Ayrıca, cihaz kapalı olsa bile kullanıcıların kayıp cihazlarını bulabilmesi mümkün hale geliyor.