XML dosyası nasıl açılır? XML dosyası açma ve görüntüleme

XML ya da Genişletilebilir İşaretleme Dili’nin temel amacı verileri düzenli bir şekilde saklamaktır. Bununla beraber bu dosya formatı sayesinde veriler farklı sistemler arasında güvenli ve anlaşılır biçimde aktarılabilir. Bu açıdan günümüzde kullanılan pek çok yazılım ve diğer programlarla veri aktaran kullanıcılar XML formatını tercih eder. Bu noktada XML formatındaki dosyaların nasıl açılacağı merak edilir.

XML dosyası nasıl açılır?

Windows işletim sistemindeki Not Defteri ve MacOS'ta yer alan TextEdit bu dosyaları açmaya ve düzenlemeye olanak sağlar. İşletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunan bu iki uygulama sayesinde XML dosyasının içeriğine kolayca erişebilmektedir. Windows ya da MacOS işletim sistemine sahip kullanıcılar herhangi bir ek programa ihtiyaç duymadan XML dosyaları açabilirler.

XML dosya görüntüleme

XML dosyası görüntüleme adımları aşağıdaki gibidir:

Açmak istediğiniz XML dosyasının üzerine gelip sağ tıklayın.

Açılan menüden "Birlikte Aç" seçeneğine tıklayarak listedeki seçenekleri görüntüleyin.

Windows kullanıcıları Not Defteri’ni, MacOS kullanıcılarının ise TextEdit uygulamasını seçmeleri gerekir.

XML dosyasının boyutuna göre içerik birkaç saniye içinde görüntülenecektir.

Bu tür dosyaları her zaman aynı şekilde açmak isteyen kullanıcılar seçili not programını varsayılan olarak ayarlayabilirler.

Diğer XML dosya açma yöntemi

Windows ve MacOS işletim sisteminde halihazırda bulunan uygulamalardan birini kullanmak istemeyen kullanıcılar için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlar arasında GROUPDOCS internet sitesi üzerinden online olarak XML dosyanızı açabilirsiniz. GROUPDOCS internet sitesi üzerinden XML dosyanızı açtıktan sonra dosyayı çeşitli uzantılar ile olarak kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz. Fakat bu noktada dosya üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmasına izin vermez.

GROUPDOCS ile XML dosyası görüntüleme adımları şu şekildedir: