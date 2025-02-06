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Yabancı uyruklu nüfusu 90 bin kişi azaldı! Herkes gidenleri Suriyeliler sanıyordu ancak listede başı Iraklılar çekti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.02.2025 13:23
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Suriyelilerin aksine, en büyük düşüş Iraklılardan geldi! Türkiye'deki yabancı nüfus, 2024'te 90 bin kişi azaldı. Geçen yıl ayrılan 39 bin 488 Iraklı, yabancı uyruklu nüfusunun azalmasında zirveye yerleşti.

Yabancı uyruklu nüfusu 90 bin kişi azaldı! Herkes gidenleri Suriyeliler sanıyordu ancak listede başı Iraklılar çekti...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü (715 bin 689) erkekler, yüzde 51,7'sini (764 bin 858) kadınlar oluşturdu.

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1.5 MİLYON YABANCI TÜRKİYE'DEN GİTTİ

Türkiye'den 2024 yılında ayrılan yabancı sayısında 39 bin 488 kişi ile Iraklılar ilk sırada yer aldı. Ülkedeki Iraklı sayısı geçen yıl itibarıyla 217 bin 476'dan 177 bin 988'e geriledi. Afganistanlılar 24 bin 880 ile ikinci olurken, Türkiye'de ikamet eden söz konusu ülke uyrukluların sayısı 164 bin 131'den 139 bin 251'e düştü.

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EN ÇOK SURİYELİLER GİTTİ SANILIYORDU ANCAK ONLAR 5. SIRADA

Ruslar 16 bin 833 azalışla üçüncü sırada yer alırken, 2024 itibarıyla Türkiye'de ikamet eden Rusya uyruklu sayısı 85 bin 752 oldu.

Türkiye'den ayrılan yabancılarda 7 bin 585 kişi ile Suriyeliler dördüncü, 5 bin 240 kişi ile İranlılar beşinci, 5 bin 37 kişi ile Ukraynalılar altıncı, 3 bin 977 kişi ile Libyalılar yedinci, 3 bin 196 kişi ile Somalililer sekizinci, 2 bin 755 kişi ile Ürdünlüler dokuzuncu, 1944 kişi ile Nijeryalılar onuncu oldu.

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İSTANBUL'DA İKAMET EDEN YABANCI NÜFUS 36 BİN 312 KİŞİ AZALDI

Söz konusu dönemde en fazla yabancı İstanbul'dan ayrıldı. Geçen yıl İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı 36 bin 312 kişi azalarak 599 bin 118'den 562 bin 806'ya geriledi. Antalya bu alanda ikinci sırada yer alırken bu ilde yaşayan yabancı sayısı 12 bin 54 kişi azalışla 120 bin 103'e düştü. Samsun'daki yabancı sayısı 2 bin 904 kişi azalışla 17 bin 695 olarak kayıtlara geçti.

Kırşehir'den 2 bin 880, Afyonkarahisar'dan 2 bin 207, Bursa'dan 2 bin 28 yabancı ayrıldı.

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(AA)

Anahtar Kelimeler:
suriye göçmen Irak nüfus tüik
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