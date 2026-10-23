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Yağ aldırma ameliyatı ölümle sonlandı: Eşi yanlış müdahale iddiasıyla şikayetçi oldu

Zeytinburnu’nda Tuğba Onur (46), özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Eşinin yanlış müdahale nedeniyle öldüğünü öne süren Murat Onur (46), hastane ve olayda sorumluluğu olanlardan şikayetçi olduğunu belirtti. Onur, "Bu hastanede daha önce de benzer olumsuz durumların yaşandığını, çok sayıda kişinin mağdur olduğunu sonradan öğrendik” dedi.

Yağ aldırma ameliyatı ölümle sonlandı: Eşi yanlış müdahale iddiasıyla şikayetçi oldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Tuğba Onur, özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Murat Onur, ameliyat sırasında eşinin yanlış müdahale nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hastane yetkililerinin konuya ilişkin açıklamada bulunmak istemediği öğrenildi.

Yağ aldırma ameliyatı ölümle sonlandı: Eşi yanlış müdahale iddiasıyla şikayetçi oldu 1

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Murat Onur, Sabah 08.30'da hastaneye geldik. Liposuction (yağ aldırma) işlemi yapılacaktı. Eşimi ameliyata alacaklarını söylediler ancak saat 15.30'a kadar bekledik. Doktor geldiğinde eşim ameliyata alındı. Doktor, ameliyat öncesinde eşimi hiç görmemişti. Yaklaşık 1 saat sonra yanıma gelerek eşime resüsitasyon (hayati organlara oksijenli kan akışını yeniden sağlamak için yapılan acil müdahale) uyguladıklarını söyledi. Kalbinin durduğunu ve hayata döndürülemediğini belirtti. Ben de sağlık memuruyum. Ameliyathaneye giderek eşime yapılan resüsitasyon işlemine müdahil oldum. Müdahalelerin ardından eşimin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneden ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi oldum. Şu an savcının talimatını bekliyoruz. Adli tıp sürecinin başlamasını ve olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yağ aldırma ameliyatı ölümle sonlandı: Eşi yanlış müdahale iddiasıyla şikayetçi oldu 2

‘ANESTEZİ UZMANI HASTANEYİ NASIL TERK EDER’

Onur, Şu an hastane yönetiminden ve doktorlardan kimse ortada yok. Hastane açık ancak muhatap bulamıyoruz. Anestezi uzmanının hastanede olmadığını, evine gittiğini söylediler. Genel anestezi uygulanan bir işlemde anestezi uzmanı hastaneyi nasıl terk eder Bu olayda kimin sorumluluğu olacak Bizim hakkımızı kim arayacak. Bu hastanede daha önce de benzer olumsuz durumların yaşandığını, çok sayıda kişinin mağdur olduğunu sonradan öğrendik. Bizim de bu konuda önceden bilgimiz yoktu dedi.

Yağ aldırma ameliyatı ölümle sonlandı: Eşi yanlış müdahale iddiasıyla şikayetçi oldu 3

'EŞİMİN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU'

Eşimin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Onur, “Darülaceze'de hasta bakım personeli olarak çalışıyordu. Daha 1 hafta önce kuruma bağlı genel tetkikleri yapılmıştı. Kronik bir rahatsızlığı da yoktu. Sabah saat 08.30’da hastanede olmamız söylendi. Gece boyunca aç ve susuz kaldık. Sabah hastaneye geldik, başvurumuzu yaptık ve ücretimizi ödedik. Saat 15.30’a kadar doktoru bekledik. Doktor geldikten sonra eşim, ameliyat öncesinde kendisiyle görüşülmeden ameliyata alındı. 1 saatten fazla sürmeyen işlemin ardından eşimi kaybettik. Doktorun ameliyat öncesinde hastasını görmesini bekledim. ‘Doktor nerede Hastasını görmeyecek mi’ diye sordum. Yapılacak işlemin hastaya anlatılması gerektiğini düşündüm. Ancak eşim, doktorla görüşmeden önce ameliyata alındı ifadelerini kullandı.
Yağ aldırma ameliyatı ölümle sonlandı: Eşi yanlış müdahale iddiasıyla şikayetçi oldu 4

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Tuğba Onur’un cenazesi, bugün Sultangazi Hediye Hanım Camisi’nde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tuğba Onur’un cenazesi kılınan namazın ardından Habipler Cebeci Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu hastane ameliyat
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