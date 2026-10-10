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Yahşihan Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonda başkanvekili ile birlikte 5 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Yahşihan Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonda başkanvekili ile birlikte 5 kişi tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Yahşihan Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonda başkanvekili ile birlikte 5 kişi tutuklandı 1

YAHŞİHAN BELEDİYESİNE YÖNELİK İKİNCİ DALGA OPERASYON

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farklı bir soruşturma kapsamında 100 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın da, Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturma dosyasına dahil edildi. Böylece mahkemeye çıkarılan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.
Yahşihan Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonda başkanvekili ile birlikte 5 kişi tutuklandı 2

BAŞKANVEKİLİ İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, belediyede sekreter olarak görev yapan Canan Demirkaya ile ilk dalga operasyonda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer tutuklandı. Mahkeme kararıyla tutuklanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Yahşihan Belediyesine yönelik ikinci dalga operasyonda başkanvekili ile birlikte 5 kişi tutuklandı 3

Mahkeme, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı ve Ömer Hazar ile sekreter Ayşe Öztürk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in kayınvalidesi Aliye Demirkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kırıkkale belediye
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