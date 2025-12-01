HABER

Yakalanan 65 kiloluk dev balık, görenleri şaşkına çevirdi

İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde bir balıkçı tarafından yakalanan 65 kiloluk dev yayın balığı görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Boyalıca’da balıkçılık yapan Osman Bulut, sabah saatlerinde açıldığı gölde dev bir yayın balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 65 kilo ağırlığındaki balığı tek başına tekneye alamayan Bulut, çevredeki balıkçıların yardımıyla balığı kıyıya çıkardı.
Dev yayın balığı daha sonra 4 kişi tarafından güçlükle araca yüklenebildi. İlk kez bu kadar büyük bir balık yakaladığını ifade eden Osman Bulut, "Böylesini hayatımda görmedim, çok şaşırdım" dedi.
Boyalıca kıyısına getirilen dev yayın balığı, bölge halkının da ilgi odağı oldu.

İznik
