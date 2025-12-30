HABER

Yakalanmasa Türkiye'ye girecekti! Bir tırda 600 kilogram uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla sürerken denetimler de artırıldı! Son olarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girecek olan bir tırda tam 600 kilogram uyuşturucu yakalandı. Ele geçirilen ecstasy hap miktarı, sınır kapısında bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Yakalanmasa Türkiye'ye girecekti! Bir tırda 600 kilogram uyuşturucu yakalandı

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, bir tırda yaklaşık 2,5 milyon adet ecstasy hap ile 16 kilogram sentetik esrar ele geçirildi. Ele geçirilen ecstasy hap miktarının, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GİRECEKTİ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, gümrük tescil işlemlerinin ardından şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Narkotik Dedektör Köpeği "Bodri" eşliğinde yapılan detaylı aramalarda, dorsenin arka bölümünde yasal yükün üzerine yerleştirilen koliler açıldı. Yapılan kontrollerde farklı renklerde ecstasy haplar ile vakumlu poşetler içerisinde beyaz toz cinsi maddeler ele geçirildi.

600 KİLOGRAM UYUŞTURUCU

Operasyonda yaklaşık 2 milyon 500 bin adet ecstasy hap ile 16,248 kilogram sentetik esrar (MDMB) olmak üzere, toplamda yaklaşık 600 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Yetkililer, ele geçirilen ecstasy miktarının Kapıkule Sınır Kapısı'nda şimdiye kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirtti. Olayla ilgili hazırlanan dosyanın adli makamlara iletildiği bildirildi.

Yakalanmasa Türkiye ye girecekti! Bir tırda 600 kilogram uyuşturucu yakalandı 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

