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  4. Yalancı Bahar bitiyor İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı tarih bile verdi!

Yalancı Bahar bitiyor İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı tarih bile verdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.01.2025 19:28
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Günlerdir ülkede etkili olan 'Yalancı Bahar' yerini soğuk havalara bırakıyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı değerlendirmede İstanbul ve bazı illerde kar yağışının etkili olacağını söyledi. Şen, tarih de verdi.

Yalancı Bahar bitiyor İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı tarih bile verdi!

'Yalancı Bahar' sona eriyor, kar kapıya dayandı. Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı yüzünü gösterecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ayrıntıları canlı yayında açıkladı.

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TARİH VERDİ: O GÜNLERE DİKKAT!

Önümüzdeki günlerde 'Yalancı Bahar'ın" biteceğini belirten Şen, "Türkiye'nin batı bölgelerinde bir haftadır yalancı bahar hüküm sürüyor. Bu yalancı bahar hafta sonuna kadar hatta önümüzdeki haftanın başına kadar da devam edecek. Türkiye'de kar yağışları tekrar başlayacak. Tekrar kış şartları gelecek. İstanbul'un Doğu bölgesinde kar yağışı görünüyor. " dedi.

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Şen, soğuk havanın ve karın etkili olacağı tarihi de açıkladı. "Önümüzdeki 5 Şubat'tan arada 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek ayın 10'una kadar soğuk hava etkili olacak. Sıcaklıklar bu haftaya göre 10 derece birden düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Günedoğu Anadolu Bölgesi'nin Kuzey'i ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek. Bazı bölgelerde yoğun olabilir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı istanbul kar yağışı
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu adam haftada bir kar yağdırıyor, hayalleri çok şen maşallah
ya tutarsa artık !
Hayat yalancı olmuş,bahar bitse ne olur,vadesi gelmeyen daha ne baharlar,kışlar görür
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