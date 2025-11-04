HABER

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 563. Sokak üzerindeki 5 katlı binan giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet Gök’ün (78) evinden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Çeşitli sağlık sorunları olduğu öğrenilen Gök’ün cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu 1

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

