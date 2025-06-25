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Yalova'da feci olay! Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Yalova'da feci olay! Arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Cemil E. (40), ile arkadaşı Bahattin Arman (62), Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi'ndeki boş bir dükkanın içinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemil E., bıçakla Arman'ı boğazından bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bahattin Arman'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaçtıktan sonra polislerce yakalanan Cemil E'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Yalova
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