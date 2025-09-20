Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışmalara devam ediyor. Ro-Ro Terminali’ne giriş yapmak isteyen şüpheli bir TIR arandı. Aramalarda S.K., M.K. ve Iraklı R.J.A.A. ile sürücü M.S. gözaltına alındı. S.K. ve M.K.’nin yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Şebekenin organizatörleri H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. olarak belirlendi. Bu kişiler, 15 bin avro karşılığında göçmenleri yurt dışına çıkartıyordu. Kaçakçılık, TIR’larla veya sahte belgelerle hava yoluyla yapılıyordu. Bazı kişileri önce Balkan ülkelerine gönderip, ardından illegal yollarla Avrupa’ya geçirdikleri tespit edildi.

Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde dijital materyaller ve pasaportlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Kaçak yollarla yurt dışında gitmek isteyen R.J.A.A., sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. M.E.T., A.Ş., M.Ç. ve araç sürücüsü M.S. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

