HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Yalova'da polis ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar yaptı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 4'ü cezaevine gönderildi.

Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışmalara devam ediyor. Ro-Ro Terminali’ne giriş yapmak isteyen şüpheli bir TIR arandı. Aramalarda S.K., M.K. ve Iraklı R.J.A.A. ile sürücü M.S. gözaltına alındı. S.K. ve M.K.’nin yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Şebekenin organizatörleri H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. olarak belirlendi. Bu kişiler, 15 bin avro karşılığında göçmenleri yurt dışına çıkartıyordu. Kaçakçılık, TIR’larla veya sahte belgelerle hava yoluyla yapılıyordu. Bazı kişileri önce Balkan ülkelerine gönderip, ardından illegal yollarla Avrupa’ya geçirdikleri tespit edildi.

Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde dijital materyaller ve pasaportlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Kaçak yollarla yurt dışında gitmek isteyen R.J.A.A., sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. M.E.T., A.Ş., M.Ç. ve araç sürücüsü M.S. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yalova da göçmen kaçakçılığı operasyonu 1

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boyabat'ta öğrencilere ilk yardım eğitimiBoyabat'ta öğrencilere ilk yardım eğitimi
Sinop'ta dere ıslahı çalışmaları devam ediyorSinop'ta dere ıslahı çalışmaları devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
polis Yalova göçmen kaçakçılık soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.