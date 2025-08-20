HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yalova'da markette dehşet anları kamerada: Önce eski sevgilisini darbetti sonra müşteriyi bıçakladı!

İçerik devam ediyor

Yalova'da N.T. (44), kasiyer olarak çalıştığı zincir marketin şubesinde, eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.Y. (34) tarafından darbedildi. Kendisini engellemek isteyen marketin müşterisi Emin E.’yi de bıçaklayan A.Y. gözaltına alındı. A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bıçaklanan Emin E.'nin Yalovaspor’un tribün liderlerinden olduğu öğrenildi.

Korkunç olay, 18 Ağustos’ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. A.Y. eski sevgilisi olan N.T. isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi. Kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ

Tartışma kavgaya dönüşürken, A.Y., eski sevgilisine tokat attı. N.T. marketin içine kaçarken, peşinden gelen A.Y., N.T.’yi tekme ve yumruklarla darbetti.

Yalova da markette dehşet anları kamerada: Önce eski sevgilisini darbetti sonra müşteriyi bıçakladı! 1

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIYORDU...

Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.’yi engellemeye çalıştı. Bu sırada A.Y., Emin E. isimli müşteriyi bacağından bıçaklandı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova da markette dehşet anları kamerada: Önce eski sevgilisini darbetti sonra müşteriyi bıçakladı! 2

YALOVASPOR'UN TRİBÜN LİDERİNİ BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalovaspor’un tribün liderlerinden olduğu öğrenilen ve ilk müdahalesi çevredeki esnaf tarafından yapılan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Emin E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalova da markette dehşet anları kamerada: Önce eski sevgilisini darbetti sonra müşteriyi bıçakladı! 3

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye Kara Hudut Kapılarından geçiş işlemleri başladı!Suriye Kara Hudut Kapılarından geçiş işlemleri başladı!
Otomobil altyapı çukuruna düştü: 5 yaralıOtomobil altyapı çukuruna düştü: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Yalova market dehşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 ameliyat geçirdi!

19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 ameliyat geçirdi!

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Hayatını kaybeden Yağmur'un sevgilisi: 'Öldürmedim, intihar etti' dedi... Anne son konuşmalarını anlattı

Hayatını kaybeden Yağmur'un sevgilisi: 'Öldürmedim, intihar etti' dedi... Anne son konuşmalarını anlattı

Meloni mimikleriyle gündemde: Trump'a önce güldü sonra...

Meloni mimikleriyle gündemde: Trump'a önce güldü sonra...

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.