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  4. Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 gözaltı

Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 gözaltı

14.03.2025 22:48
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Yalova'da, polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 gözaltı

Yalova'da ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde, yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve av tüfekleri ile fişekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında 6136 SKM suçu kapsamında işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova silah ruhsat
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