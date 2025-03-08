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  4. Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

08.03.2025 18:46
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Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 6 Mart tarihinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik Maddeler Arama köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 parça halinde 845 adet ecstasy maddesi, 3 parça halinde 202,80 gram taş kokain, 5 parça halinde 558 gram skunk maddesi, 1,62 gram afyon sakızı, 1 adet tabanca, 24 adet 9×19 mm tabanca fişeği, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda, T.A., U.B., M.B., M.O.B., T.S.C., B.B., S.B., H.K.B. olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A., U.B., M.B., M.O.B. ve B.B. olmak üzere 5'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.S.C. ve S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.K.B. isimli şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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