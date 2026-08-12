Yalova’da düşen F 16 uçağının pilotu, Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi. İlk bilgilere göre uçaktaki pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza kırıma uğrayan F16 uçağı alev alırken kendini fırlatarak hayatta kalmayı başaran F 16 Pilotu kazanın ardından ambulansla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçağın Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filoya ait olduğu belirtildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’den yapılan açıklamada "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. Olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA