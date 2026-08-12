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Yalova’da kaza kırıma uğrayan uçağın düşme anı kamerada

Yalova’da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova’da kaza kırıma uğrayan uçağın düşme anı kamerada

Olay, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Beldesi yakınlarındaki 18. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında yaşandı. Saat 15.02’de bir F-16 uçağı alçaldığı esnada kaza kırıma uğradı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası bölgeden siyah dumanlar çıktığı görüldü.

Yalova’da kaza kırıma uğrayan uçağın düşme anı kamerada 1

Pilotun fırlatma koltuğuyla kurtulduğu, Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olay yerine bilirkişi ekibinin beklendiği belirtildi.

Yalova’da kaza kırıma uğrayan uçağın düşme anı kamerada 2

Yalova’da kaza kırıma uğrayan uçağın düşme anı kamerada 3
Kaynak: İHA

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Yalova
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