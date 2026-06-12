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Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çınarcık’ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 677 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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