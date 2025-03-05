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Yanan araca müdahale eden sürücü yaralandı

05.03.2025 09:54
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Mersin'in Tarsus ilçesinde arıza yapan kamyon yanarken, müdahale sırasında sürücü yaralandı.

Yanan araca müdahale eden sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki kamyon, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurup kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken yangın sırasında müdahale eden sürücü de hafif yaralandı. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kamyon
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