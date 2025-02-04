HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yangın dedektörü nedir, çeşitleri nelerdir? Yangın dedektörü nasıl çalışır?

Yangın dedektörü nedir, çeşitleri nelerdir? Yangın dedektörü nasıl çalışır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
29.01.2025 17:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afetlere karşılık alınması gereken önlemler, can güvenliği açısından son derece önemlidir. Yangınların çıktığı ilk anda anlaşılması güvenlik açısından hayati önem taşıyan bir durumdur. Önceden tespit sağlayabilmek adına geliştirilen bazı teknolojiler bir afetin yaşanmasını ya da büyük kayıplar yaşanmasını önemli derecede engeller.

Yangın dedektörü nedir, çeşitleri nelerdir? Yangın dedektörü nasıl çalışır?

Bir afet durumunda ve sırasında can güvenliğinin sağlanabilmesi için önceden alınmış olması gereken bazı önlemler vardır. Türkiye’de bu konuda düzenlenen yönetmeliklere ve kanunlara uygun binalar yapmak bu nedenle çok önemli bir önlem olarak kabul edilir. Teknolojik gelişmeler de çeşitli afetlerden oluşacak kayıpları en aza indirgeyebilmek için yararlanılan bir başka yoldur.

Yangın dedektörü nedir, çeşitleri nelerdir?

Yangın dedektörleri yangın sırasında dumanı algılayan dedektörlerdir. Duman dedektörleri de denilen bu cihazlar sayesinde yangın henüz oluşma aşamasındayken tespit edilir ve anında müdahale edebilmek için imkân tanır. Dedektörler ofislerde evlerde ve çeşitli binalarda kullaılabilir. İki ana türde dedektör bulunur. Bu türler ve özellikleri şunlardır:

  • İyonizasyon duman dedektörleri: Küçük dumanları tespit eder. Hızlı alevlenen yangınları erken algılar. Radyoaktif malzeme içermesi nedeniyle kullanımları sınırlı olur.
  • Optik ya da fotoelektrik duman dedektörleri: Duman partiküllerinin ışığı kesmesi ile alarm çalmaya başlar. Yavaş yavaş yanan bol duman çıkartan yangınları daha iyi ve hızlı algılar.
  • Isı dedektörleri: Sıcaklık değişimlerini algılar ve belli bir sıcaklık sınırına ulaşıldığı an alarm çalar. Duman olmayan ortamlar için daha uygundur. Sabit sıcaklık ve oran artışlı ısı dedektörü olmak üzere 2 farklı türü vardır.
  • Alev dedektörleri: Görünmez kızılötesi ya da ultraviyole ışınlarını tespit edip alevleri algılar. Çok hızlı çalışır ancak duman olmadan alev çıkmadığı zaman etkisiz kalabilir. Yanıcı gaz, petrol ya da kimyasal tesislerden kullanılır.
  • Gaz dedektörleri: Zehirli veya yanıcı olan gazları algılarlar. Kapalı otoparklarda, sanayi tesislerinde, kazan dairelerinde daha sık kullanılırlar.
  • Kombine dedektörler: Hem ısı hem duman hem de gazı aynı anda algılarlar. Yanlış alarm riski çok azdır. Genel olarak büyük binalarda kullanılırlar.

Yangın dedektörü nasıl çalışır?

Yangın dedektörleri ortamda duman, gaz, alev ya da ısı değişikliklerini tespit eder ve alarm çalar. Çalışma prensipleri de dedektörün hangi türde olduğuna göre değişkenlik gösterir. Örnek olarak alev dedektörleri alevlerin yaydığı ışınları tespit eder.

Gaz dedektörleri ortamdaki belli gaz seviyesinin üzerine çıkıldığı zaman çalarlar. Isı dedektörleri ise ortamdaki ısının seviyesine göre çalışır ve alarm çalar. Bazı dedektörlerde iyonizasyon etkisi vardır. Bunlarda duman iyon akışını bozunda alarm çalar.

Anahtar Kelimeler:
yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Yavaş'a destek çıkmadı! Özgür Özel'den 'adaylık' resti

Yavaş'a destek çıkmadı! Özgür Özel'den 'adaylık' resti

'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül zehir!

'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül zehir!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.