Yangın dedektörü nedir, çeşitleri nelerdir? Yangın dedektörü nasıl çalışır?

Bir afet durumunda ve sırasında can güvenliğinin sağlanabilmesi için önceden alınmış olması gereken bazı önlemler vardır. Türkiye’de bu konuda düzenlenen yönetmeliklere ve kanunlara uygun binalar yapmak bu nedenle çok önemli bir önlem olarak kabul edilir. Teknolojik gelişmeler de çeşitli afetlerden oluşacak kayıpları en aza indirgeyebilmek için yararlanılan bir başka yoldur.

Yangın dedektörü nedir, çeşitleri nelerdir?

Yangın dedektörleri yangın sırasında dumanı algılayan dedektörlerdir. Duman dedektörleri de denilen bu cihazlar sayesinde yangın henüz oluşma aşamasındayken tespit edilir ve anında müdahale edebilmek için imkân tanır. Dedektörler ofislerde evlerde ve çeşitli binalarda kullaılabilir. İki ana türde dedektör bulunur. Bu türler ve özellikleri şunlardır:

İyonizasyon duman dedektörleri: Küçük dumanları tespit eder. Hızlı alevlenen yangınları erken algılar. Radyoaktif malzeme içermesi nedeniyle kullanımları sınırlı olur.

Optik ya da fotoelektrik duman dedektörleri: Duman partiküllerinin ışığı kesmesi ile alarm çalmaya başlar. Yavaş yavaş yanan bol duman çıkartan yangınları daha iyi ve hızlı algılar.

Isı dedektörleri: Sıcaklık değişimlerini algılar ve belli bir sıcaklık sınırına ulaşıldığı an alarm çalar. Duman olmayan ortamlar için daha uygundur. Sabit sıcaklık ve oran artışlı ısı dedektörü olmak üzere 2 farklı türü vardır.

Alev dedektörleri: Görünmez kızılötesi ya da ultraviyole ışınlarını tespit edip alevleri algılar. Çok hızlı çalışır ancak duman olmadan alev çıkmadığı zaman etkisiz kalabilir. Yanıcı gaz, petrol ya da kimyasal tesislerden kullanılır.

Gaz dedektörleri: Zehirli veya yanıcı olan gazları algılarlar. Kapalı otoparklarda, sanayi tesislerinde, kazan dairelerinde daha sık kullanılırlar.

Kombine dedektörler: Hem ısı hem duman hem de gazı aynı anda algılarlar. Yanlış alarm riski çok azdır. Genel olarak büyük binalarda kullanılırlar.

Yangın dedektörü nasıl çalışır?

Yangın dedektörleri ortamda duman, gaz, alev ya da ısı değişikliklerini tespit eder ve alarm çalar. Çalışma prensipleri de dedektörün hangi türde olduğuna göre değişkenlik gösterir. Örnek olarak alev dedektörleri alevlerin yaydığı ışınları tespit eder.

Gaz dedektörleri ortamdaki belli gaz seviyesinin üzerine çıkıldığı zaman çalarlar. Isı dedektörleri ise ortamdaki ısının seviyesine göre çalışır ve alarm çalar. Bazı dedektörlerde iyonizasyon etkisi vardır. Bunlarda duman iyon akışını bozunda alarm çalar.