Yangın dedektörü nedir, çeşitleri nelerdir? Yangın dedektörü nasıl çalışır?

Bir afet durumunda ve sırasında can güvenliğinin sağlanabilmesi için önceden alınmış olması gereken bazı önlemler vardır. Türkiye’de bu konuda düzenlenen yönetmeliklere ve kanunlara uygun binalar yapmak bu nedenle çok önemli bir önlem olarak kabul edilir. Teknolojik gelişmeler de çeşitli afetlerden oluşacak kayıpları en aza indirgeyebilmek için yararlanılan bir başka yoldur.
Yangın dedektörleri yangın sırasında dumanı algılayan dedektörlerdir. Duman dedektörleri de denilen bu cihazlar sayesinde yangın henüz oluşma aşamasındayken tespit edilir ve anında müdahale edebilmek için imkân tanır. Dedektörler ofislerde evlerde ve çeşitli binalarda kullaılabilir. İki ana türde dedektör bulunur. Bu türler ve özellikleri şunlardır:
Yangın dedektörleri ortamda duman, gaz, alev ya da ısı değişikliklerini tespit eder ve alarm çalar. Çalışma prensipleri de dedektörün hangi türde olduğuna göre değişkenlik gösterir. Örnek olarak alev dedektörleri alevlerin yaydığı ışınları tespit eder.
Gaz dedektörleri ortamdaki belli gaz seviyesinin üzerine çıkıldığı zaman çalarlar. Isı dedektörleri ise ortamdaki ısının seviyesine göre çalışır ve alarm çalar. Bazı dedektörlerde iyonizasyon etkisi vardır. Bunlarda duman iyon akışını bozunda alarm çalar.