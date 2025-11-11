HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı olaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

8 Kasım tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek’in (52) hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan faciaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında tesisin sahibi K.O., kaçmasına yardımcı olan şüpheliler, K.O.’nun oğlu, yeğeni ve vardiya amirleri olduğu öğrenildi. Ayrıca yaralanan vardiya amiri T.Y.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü, onun da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi 1

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi 2

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi 3

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi 4

Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir alarm verdi: Hava kirliliği sınırın tam 4 kat üstünde!İzmir alarm verdi: Hava kirliliği sınırın tam 4 kat üstünde!
İstanbul'a su sağlayan barajlar alarm veriyor! İstanbul'a su sağlayan barajlar alarm veriyor!

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.