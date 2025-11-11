Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

8 Kasım tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek’in (52) hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan faciaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında tesisin sahibi K.O., kaçmasına yardımcı olan şüpheliler, K.O.’nun oğlu, yeğeni ve vardiya amirleri olduğu öğrenildi. Ayrıca yaralanan vardiya amiri T.Y.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü, onun da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır