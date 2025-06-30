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Yangın sonrası doğadaki canlılar kontrol edildi

Yozgat’ta meydana gelen yangınların ardından Jandarma ekipleri sahada incelemelerde bulundu.

Yangın sonrası doğadaki canlılar kontrol edildi

Sorgun ve Sarıkaya Akbucak Köyü mevkiilerinde meydana gelen ekili buğday tarlası yangının ardından Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sorgun ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, yangından zarar görmüş veya bakıma muhtaç herhangi bir evcil ya da yaban hayvanına rastlanmadı.

Jandarma ekipleri "Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerimize kararlılıkla devam edilmektedir" açıklamasını paylaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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