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Yangın tüpü nedir, nasıl kullanılır? Yangın tüpünün içinde ne var?

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.01.2025 13:39
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Aniden çıkan küçük ya da büyük tipteki yangınlara müdahale etmek, can ve mal kaybının önüne geçebilmek için bazı önlemler almak gerekir. Bu önlemlerin başında kişilerin bu tür durumlarda yapabileceği ilk müdahalelere dair eğitimler ve binalarda bulundurulması gereken bazı ürünler gelir.

Yangın tüpü nedir, nasıl kullanılır? Yangın tüpünün içinde ne var?

Küçük ya da başlangıç aşamasındaki yangınları büyümeden söndürebilmek ya da büyümesini engelleyebilmek için binaların içinde, iş yerlerinde ya da evlerde alınabilecek çeşitli önlemler bulunur. Duman dedektörleri, yangın battaniyeleri, yangın tüpleri bunlardan bazılarıdır.

Yangın tüpü nedir, nasıl kullanılır?

Yangın tüpü, içinde yangını söndürebilecek özellikte malzeme bulunan, başlangıç aşamasındaki ve küçük çapta olan yangınları söndürme amacı ile kullanılan taşınabilir bir üründür. İçindeki yangın söndürmeye uygun maddeler basınçlı gaz aracılığı ile dışarı püskürtülerek yangının kontrol altına alınması sağlanır.

Evlerde, araçlarda, işyerlerinde ya da kamu alanlarında, ilgili yönetmeliklere uygun biçimde yerleştirilmiş olan yangın tüpleri belli özellikleri taşımalıdır ve bakımları periyodik olarak yetkili servisler tarafından yaptırılmalıdır. Doğru biçimde kullanılan yangın tüpleri ile büyük yangınların önüne geçebilmek de mümkün olabildiği için son derece hayati önemi bulunan bir cihazdır.

Yangın tüpünün içinde ne var?

Yangın tüplerinin içerikleri, hangi tür yangınları söndürme amacı ile üretilmiş olmasına göre değişkenlik gösterir. İçeriğinde kuru kimyasal toz, karbondioksit, köpük, halon ya da metal toz bulunabilir. Her bir içerikli yangın tüpünün başka bir kullanım alanı ve amacı vardır.

Örnek olarak kuru kimyasal tozlu yangın tüpleri ABC sınıfı olan yani katı madde, sıvı ya da gaz yangınlarını söndürmekte kullanılır. İçeriğinde karbondioksit bulunan yangın tüpleri ise daha çok elektrik kaynaklı ve sıvı kaynaklı yangınlarda işe yarar.
Köpüklü olan yangın tüpleri sıvı ve katı madde yangınlarında kullanılır. İçeriklerinde su ve köpük bileşenleri yer alır. Yanıcı sıvıların yüzeyini kaplar ve oksijenle teması keser.

Halon seçenekli yangın tüpleri elektronik ekipmanların yer aldığı alanlarda kullanılmak içindir. Tortu bırakmaz ve elektrik iletkenlik özelliği bulunmaz. Bir diğer tüp içeriğinde ise metal tozu yer alır. Bu tüpler yanıcı metallerden ötürü çıkan yangınları söndürme amacı ile üretilmiştir. İçeriklerinde özel metal bazlı söndürücü toz bulunur.

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