HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yangına giden orman ekibinin su ikmal aracı kaza yaptı

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı su ikmal aracı yan yattı.

Yangına giden orman ekibinin su ikmal aracı kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesine bağlı Menteşbey ile Sarıhaliller mahalleleri arasında çıkan orman yangınına destek amacıyla bölgeye intikal eden Serik Orman İşletme Müdürlüğü Kırbaş Orman İşletme Şefliği'ne ait 07 S 144 plakalı su ikmal aracı, Taşağıl-Akseki yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan orman personeli tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangına giden orman ekibinin su ikmal aracı kaza yaptı 1

İTFAYE SU İKMAL ARACI KAZA YAPTI

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeşil vatanı korumak için büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm ekiplerimize kazasız ve güvenli görevler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yangına giden orman ekibinin su ikmal aracı kaza yaptı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralıMardin’de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Şarampole devrilen otomobil takla attı: 2 yaralıŞarampole devrilen otomobil takla attı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.