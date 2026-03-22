Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 3 kişi tedbiren hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 14.10 sıralarında Şirintepe Mahallesi Çavuşzade Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkamet içerisindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

ESKİŞEHİR'DE EV YANGINI

Dumandan etkilenen M.A., M.A. ve R.A. isimli şahıslar tedbiren Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyük çapta hasar gören ikametin içerisinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti konvoyunda kaza: 2 yaralıAK Parti konvoyunda kaza: 2 yaralı
Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralıSivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

