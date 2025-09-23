HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yangında ölen Kıbrıs gazisi ve eşi toprağa verildi

BOLU’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Necati Karaman (85) ve eşi Ziyaver Karaman (83) toprağa verildi.

Yangında ölen Kıbrıs gazisi ve eşi toprağa verildi

Taşkesti beldesi Ekinören köyü Orta Mahalle’de Necati Karaman ve eşi Ziyaver Karaman’ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, dün saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evden çıkamayan Necati ve Ziyaver Karaman çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, ekipler tarafından evden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Necati Karaman ve eşi Ziyaver Karaman’ın cenazeleri köylerine getirildi. Gazinin tabutu, Türk bayrağına sarılarak askeri manga tarafından taşındı. Köy camisinde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karaman çifti, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, yapılan ilk incelemede yangının evdeki sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık şüphelileri kamera düzeneğiyle tespit edildi: 3 kardeş tutuklandıHırsızlık şüphelileri kamera düzeneğiyle tespit edildi: 3 kardeş tutuklandı
Kastamonu'da orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördüKastamonu'da orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.