HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yanlış okumadınız: Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e dava açtı!

ABD'de avukat olarak çalışan Mark Zuckerberg, adaşı Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'ü taklit ettiği gerekçesiyle Facebook hesaplarının kapatılması üzerine şirketten davacı oldu. Meta'nın CEO'su Zuckerberg ile adaş olmayı "kabus" olarak tanımlayan avukat Zuckerberg, "Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim." diyerek dikkat çeken bir ifadede de bulundu.

Yanlış okumadınız: Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'e dava açtı!

Dünyada aynı isim ve soyadına sahip olmak kimi zaman ilginç rastlantılara yol açsa da, Indiana’da yaşayan bir avukat için bu durum yıllardır tam bir kabusa dönüşmüş durumda. Çünkü onun ismi, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ile birebir aynı. Sosyal medya platformunda açtığı hesapların defalarca kapatılması ve müvekkilleriyle iletişimde yaşadığı sorunlar, sonunda Meta’ya karşı dava açmasına kadar uzandı.

MARK ZUCKERBERG İLE AYNI ADI TAŞIYOR

NBC News'un haberine göre, Indiana eyaletinde avukat olarak çalışan Zuckerberg, Facebook'un kurucusu Zuckerberg ile aynı isim ve soyadına sahip olduğu için yıllardır meslek hayatında sorunlarla karşılaşıyor.

HESAPLARI 10'DAN FAZLA KEZ KAPATILMIŞ

Avukat Zuckerberg, Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook'ta açtığı kişisel ve iş hesaplarının "tanınmış kişileri taklit etme" gerekçesiyle 10'dan fazla kez kapatıldığını ve ısrarlarına rağmen bu konuda nihai sonuç alamadığını belirtti.

Yanlış okumadınız: Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg e dava açtı! 1
(Meta CEO'su Mark Zuckerberg)

Hesaplarının kapatılması sonucu avukatlık hizmetinin reklamını yapamadığını ve müvekkilleriyle iletişimde aksaklık olduğunu ifade eden avukat Zuckerberg, binlerce dolar zarar ettiği gerekçesiyle şirkete ihmal ve sözleşmenin ihlali davası açtı.

Avukat Zuckerberg, dava dilekçesinde, hesaplarının yeniden kullanılır hale getirilmesinin yanı sıra yıllar içerisinde kaybettiği reklam gelirlerinin ödenmesini de istiyor.

"TEKNESİNDE 1 HAFTA VAKİT GEÇİRMEME İZİN VERİRSE BU TEKLİFİNİ DEĞERLENDİREBİLİRİM"

Meta'nın CEO'su Zuckerberg ile adaş olmayı basit bir tesadüften ziyade "kabus" olarak nitelendiren avukat Zuckerberg, "Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim." dedi.

Öte yandan, davanın ardından bir Meta sözcüsü, Avukat Zuckerberg'ün hesabının sehven kapatıldığını ve erişime yeniden açıldığını açıkladı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırbistan'da ülkeyi onurlandırdılar! Türkiyeden katılan Kadınlar Takımı Balkan Şampiyonu olduSırbistan'da ülkeyi onurlandırdılar! Türkiyeden katılan Kadınlar Takımı Balkan Şampiyonu oldu
Bursa Orhaneli'nde orman yangını kontrol altına alındıBursa Orhaneli'nde orman yangını kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
facebook Avukat Mark Zuckerberg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Saplantılı kadın eski sevgilisine hayatı aylarca dar etti! Küfürler, taşkınlıklar ve şiddet... O anlar kamerada

Saplantılı kadın eski sevgilisine hayatı aylarca dar etti! Küfürler, taşkınlıklar ve şiddet... O anlar kamerada

Eski nişanlısını ve karnındaki bebeğini katletmişti! Bebek için de aynı ceza talebi

Eski nişanlısını ve karnındaki bebeğini katletmişti! Bebek için de aynı ceza talebi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.