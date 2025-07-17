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Yapay zeka uzmanlarından Grok'un geliştiricisi xAI'a 'güvenlik' eleştirisi: "Tamamen sorumsuzca"

xAI’ın sohbet botu Grok, küfür ve hakaret içeren paylaşımlarıyla tepki çekmişti. Bazı yapay zeka uzmanları ise Grok'un geliştiricisi xAI'ı hedef alarak şirketi sert şekilde eleştirdi. Bir uzman, "xAI'daki bilim insanlarını ve mühendisleri takdir ediyorum ancak güvenliğin ele alınış biçimi tamamen sorumsuzca" ifadelerini kullandı. Şirket son olarak hiper-seksüalize anime kız ve agresif panda şeklindeki AI arkadaşları devreye almıştı.

Yapay zeka uzmanlarından Grok'un geliştiricisi xAI'a 'güvenlik' eleştirisi: "Tamamen sorumsuzca"
Enes Çırtlık

Yapay zeka şirketlerinin hızla gelişen sohbet botları piyasasında birbirleriyle yarıştığı günümüzde, güvenlik ve etik standartlar her zamankinden daha fazla sorgulanıyor. Özellikle Elon Musk’ın kurduğu xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok adlı sohbet botunun son haftalarda ortaya çıkan yanıtları, sektörde tartışmalara yol açmış durumda. Hal böyle olunca xAI şirketi bazı yapay zeka uzmanları tarafından eleştirildi.

'GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERİYOR'

Uzmanlar, Grok'un geliştiricisi xAI şirketini, güçlü sohbet botları yarışında güvenlik standartlarını göz ardı ettiğini öne sürerek eleştirdi. Araştırmacılar, şirketin giderek daha güçlü sohbet botlarını piyasaya sürerken güvenlikten ödün verdiği iddiasında.

Bu eleştiriler, xAI’nin sohbet botu Grok ile ilgili bir dizi aksaklığın ardından gündeme geldi. Son birkaç hafta içinde Grok, antisemitik ifadelerde bulunmuş, uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuş ve kendisinden “MechaHitler” olarak bahsetmişti. Şirket son olarak da hiper-seksüalize anime kız ve agresif panda şeklindeki AI arkadaşları devreye aldı.

Yapay zeka uzmanlarından Grok un geliştiricisi xAI a güvenlik eleştirisi: "Tamamen sorumsuzca" 1

"TAMAMEN SORUMSUZCA"

OpenAI’da güvenlik araştırmacısı olarak görev yapan Boaz Barak konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Rakip bir firmada çalıştığım için Grok'un güvenliği hakkında bir paylaşım yapmak istemedim ama konu rekabet değil. xAI'daki bilim insanlarını ve mühendisleri takdir ediyorum ancak güvenliğin ele alınış biçimi tamamen sorumsuzca." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka uzmanlarından Grok un geliştiricisi xAI a güvenlik eleştirisi: "Tamamen sorumsuzca" 2

AutoGPT'de yer alan habere göre Anthropic’ten Samuel Marks ise, hiçbir şirketin kusursuz olmadığını kabul etmekle birlikte, xAI’nin en temel güvenlik adımlarını bile atlamış göründüğünü iddia etti.

GROK HABERLERİYLE TEKRAR GÜNDEME GELDİ: YAPAY ZEKAYA DEVLET DENETİMİ YOLDA MI?

Kaliforniya Eyalet Senatörü Scott Wiener ve New York Valisi Kathy Hochul, yapay zeka şirketlerini güvenlik raporları yayımlamaya zorlayacak yasa tasarıları için bastırıyor. Bu yasalar, Grok benzeri haberlerin gündemi meşgul etmesiyle birlikte ise ivme kazanmış durumda.

Araştırmacılar, sohbet botlarının sergilediği kötü davranışların insanların güvenini, duygusal sağlığını ve bu sistemleri geliştiren şirketlerin itibarını şimdiden etkilediğini öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Grok
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