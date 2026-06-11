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Yapay zekayla yaptı, kendisini MİT'çi diye tanıttı... Gözaltına alındı

Gaziantep'te, yapay zeka ile ürettiği fotoğraflarla kendisini MİT ve kamu yöneticileriyle bağlantılı gibi gösteren B.N.E. gözaltına alındı.

Yapay zekayla yaptı, kendisini MİT'çi diye tanıttı... Gözaltına alındı

Gaziantep’te oturduğu öğrenilen B.N.E.’nin uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle irtibatlı gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip sanal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi.

İBRAHİM KALIN VE DEVLET BAHÇELİ DETAYI...

Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de olduğu kişilerle görüşmüş gibi fotoğraf paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yapay zekayla yaptı, kendisini MİT çi diye tanıttı... Gözaltına alındı 1

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

B.N.E. hakkında 'kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.

Yapay zekayla yaptı, kendisini MİT çi diye tanıttı... Gözaltına alındı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Devlet Bahçeli MİT
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