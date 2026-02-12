Yapı market deposundaki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan Uğur Yapı isimli iş yerinin bahçe kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek depo bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına yoğun ve hızlı şekilde müdahale etti. Emniyet güçleri TOMA aracıyla söndürme çalışmalarına destek verirken, çevrede faaliyet gösteren beton firmaları da beton mikserleriyle çalışmalara katkı sağladı.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır