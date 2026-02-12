HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yapı market deposundaki yangın kontrol altında

Balıkesir'de bir yapı market işyerinin depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yapı market deposundaki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan Uğur Yapı isimli iş yerinin bahçe kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek depo bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına yoğun ve hızlı şekilde müdahale etti. Emniyet güçleri TOMA aracıyla söndürme çalışmalarına destek verirken, çevrede faaliyet gösteren beton firmaları da beton mikserleriyle çalışmalara katkı sağladı.
Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahmut Tanal kavgada yumruklaştığı Osman Gökçek'e meydan okudu: "Baş başa kalsak ne olacağı malum"Mahmut Tanal kavgada yumruklaştığı Osman Gökçek'e meydan okudu: "Baş başa kalsak ne olacağı malum"
Dörtyol’da bir araç alevlere teslim olduDörtyol’da bir araç alevlere teslim oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.