Yaralı bulunan ak karınlı ebabil tedavi altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bacağı kırık halde bulunan ak karınlı ebabil, Kızılırmak Deltası'ndaki klinikte tedavi altına alındı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı kuş, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirildi.

Klinikte görev yapan veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ak karınlı ebabillerin göçmen kuşlar olduğunu, kış aylarını Afrika'da, özellikle Etiyopya, Sudan ve Tanzanya'da geçirdiklerini söyledi.

Yaralı halde bulunan ak karınlı ebabil türünün yazın üremek için deltaya geldiğini anlatan İsfendiyaroğlu, "Ak karınlı ebabil kuşları, yüksek kayalık bölgelerde ve yüksek binalarda yuva yapıp ürüyorlar. Üreme dönemi dışında ise bütün yaşamlarını sadece uçarak geçiriyorlar. Yapılan çalışmalarla bu kuş türünün 270 günü hiç konmadan uçarak geçirdiği biliniyor. Bütün yaşamlarını havadaki böcekleri ve mikro böcekleri avlayarak geçiriyorlar." bilgisini verdi.

Kliniğe getirilen yaralı kuşun yaklaşık 3 haftalık olduğunu ve eklem bölgesinde kırık bulunduğunu anlatan İsfendiyaroğlu, "Ayakları kısa olduğu için ak karınlı ebabiller çok fazla havalanamayabiliyor. Bu nedenle bu yavrumuz bacağı kırık ve beslenemediği için kliniğimize geldi. Gerekli beslemeleri yaptık, operasyon ve bandaj işlemlerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 gündür bizimle ve bir hafta daha kalacak. Şu anda genel durumu iyi, iyileştiğinde onu tekrar doğaya bırakacağız." diye konuştu.

İsfendiyaroğlu, klinikte başka bir ebabilin de bitkin düştüğü için tedavi edildiğini bildirdi. (AA)

