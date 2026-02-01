HABER

Yaralıya ilk müdahale tesadüfen olay yerinden geçen acil doktorundan

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazazedeye ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan acil servis doktoru yaptı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan ASAT Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümrük Sokak’tan Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkış yapan Ali Y. yönetimindeki 07 BEL 796 plakalı Hyundai marka otomobil, çarşı istikametinden deniz yönüne seyir halinde olan Arda Y. idaresindeki 07 BTZ 772 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Arda Y. asfalt zemine savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan ve Gazipaşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Dr. Büşra Şahin, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya ilk müdahalede bulunarak sakinleştirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

