Yaren leylek bu yıl erken göçtü! Duygulandıran veda

Baharın gelişiyle birlikte Karacabey'de yuvasına dönen ve Adem Amca olarak tanınan Adem Yılmaz'la buluşan Yaren, bu kez eylül ayını beklemeden bölgeden ayrıldı. Doğaseverler de gelişmeyi üzülerek karşıladı.

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren'imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerin sevgilisi haline gelen Yaren'in önümüzdeki yıl ilkbaharda yeniden Karacabey'e dönmesi bekleniyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır