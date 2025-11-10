HABER

Yargıtay Başkanı Kerkez'den 10 Kasım mesajı: "Çağdaş bir devletin temellerini attı"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 10 Kasım mesajıyla Atatürk'ü andı. Kerkez mesajında "Atatürk, çağdaş bir devletin temellerini atmıştır" ifadelerini kullandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Ulu Önder için açıklamalar paylaşılıyor. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den de bir açıklama geldi.

Kerkez mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş çağdaş bir devletin temellerini de atmıştır" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün ilke ve düşüncelerinin bizlere adaletin rehberliğinde aydınlık bir geleceğe yürümenin yolunu göstermeye devam ettiğini belirten Kerkez "Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.Kaynak: AA

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
