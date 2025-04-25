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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katıldı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Kerkez, Pakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Özbekistan’dan gelen üst düzey yargı temsilcileriyle de ikili temaslarda bulundu.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katıldı
Begüm Özkaynak

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen yargı zirvesine katıldı. Zirve çerçevesinde Kerkez, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ve İran Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Yapılan görüşmelerde, ülkeler arasındaki köklü ilişkiler ve yargı alanında geliştirilmesi muhtemel iş birlikleri ele alındı. Adaletin evrensel bir değer olduğu vurgulanırken, yargı alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya kondu. Taraflar, karşılıklı ziyaretlerin ve deneyim paylaşımının artırılması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

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YARGI SİSTEMLERİ ARASINDA BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMININ ÖNEMİ VURGULANDI

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Kerkez, ayrıca Pakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Özbekistan’dan gelen üst düzey yargı temsilcileriyle de ikili temaslarda bulundu. Görüşmelerde, yargı sistemleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemi vurgulandı.

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Yargıtay Başkanı Kerkez’e ziyaretinde, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Şanhay Başkonsolosu Özlem Kural da eşlik etti.

Toplantının, Türkiye’nin yargı diplomasisi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, uluslararası alanda yargı alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü mesajlar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Yargıtay Şanghay
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