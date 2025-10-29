HABER

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 29 Ekim mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda sergilediği eşsiz mücadelenin taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu gündür." ifadesini kullandı.

Ufuk Dağ

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutladıklarını belirten Kerkez, şunları kaydetti:
Cumhuriyet'in özgürlüğün, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün adı olduğunu vurgulayan Kerkez, şöyle devam etti:

"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda sergilediği eşsiz mücadelenin taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının öncülüğünde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim, inanç ve kararlılığının sembolü olmuştur."

"Bizlere düşen görev, bu değerleri her koşulda yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Adaletin sağlanması, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü, Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarıdır. Cumhuriyetimizin 102. yılında, hukuka, adalete ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyor, Cumhuriyetimizin, adaletin ışığıyla daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

