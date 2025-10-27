HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yargıtay nedir, hangi davalara bakar?

Türkiye’de yargı teşkilatı kanunlara göre belirlenmiştir ve dört başat yargı kolu bulunmaktadır. Anayasa'nın ilgili maddesi gereğince yargı yetkisi Türk milleti adına tarafsız ve bağımsız olan mahkemeler tarafından kullanılmaktadır.

Yargıtay nedir, hangi davalara bakar?
Ferhan Petek

Daha önceki dönemlerde Osmanlı padişahı 2. Mahmut tarafından kurulan Meclisi Valayı Ahkamı Adliyye, günümüzdeki yargı organları olan Yargıtay ve Danıştay’ın temellerini oluşturmuştur. Bu iki yargı organı içinden Şurai Devlet’e kanun tasarılarını hazırlamak, idari uyuşmazlıklara ve anlaşmazlıklara çözüm getirmek gibi görevler de yüklenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti tarafından Sivas’ta Temyiz Heyeti oluşturulmuş ve daha sonra gelişerek Eskişehir taşınmıştır.

Yargıtay nedir, hangi davalara bakar?

Temyiz mahkemesi ya da Yargıtay, Türkiye’de yargı sisteminde yer alan üç yüksek yargı organından biridir. Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adli yargı yetkilisine bırakılmadığı ve kararların ve hükümlerin son inceleme yetkisi bulunan merci olarak kabul edilmektedir. Çeşitli görev ve yetkileri bulunan Yargıtay, başat olarak temyiz incelemeleri yapmakla yükümlüdür.

Özel hukuk davalarına bakan mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Özel mahkemeler olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Özel mahkemeler de kendi aralarında Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, İş Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi gibi alt kollara ayrılmıştır.

Yargıtay, ilk derece mahkemelerinin ve istinaf kararlarını denetlemek ile yetkilidir. İlk derece mahkemesinin kararları istinaf incelemesinden geçtikten sonra bu kararlara karşıt olarak yapılan temiz başvurularını inceler ve bir karara varır. Bir davanın Yargıtay’a gitmesi belli süreçler içermektedir.

Temyiz bir dava sonucunda her iki tarafın da hem ilk derece mahkemesi hem de istinaf mahkemesi tarafından verilen bir kararı haksız ya da hatalı bulması mümkün olabilir.

Bu tür bir durum söz konusu olduğu zaman her iki taraf da kendine sunulan temyiz hakkını kullanabilmektedir. Böylece temyiz davası açılır ve durum Yargıtay’a giderek temyiz mahkemesinde Yargıtay tarafından sonuca ulaştırılır.

Yargıtay’ın görev ve yetkileri nelerdir?

İç yapılanmasına göre Yargıtay, hukuk dairelerinden, ceza dairelerinden, hukuk ve ceza genel kurallarından, Yargıtay büyük genel kurulundan oluşmaktadır. Tetkik hâkimleri kurul ve daire başkanları tarafından verilen dosyaları ve evrakı verilen sürede inceleyerek bir rapor düzenlemekle sorumludur. Kararlara ve yapılacak olan işlere dair düşüncelerini rapora yazarlar ve kurula sunarlar.

Hukuk daireleri temyiz davalarına dair en yetkili mercidir.

Yargıtay’da 12 hukuk idaresi yer almaktadır. Ceza genel kurulu bütün ceza dairelerinin başkanlarından ve üyelerinden meydana gelir. Kurullar Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemeler tarafından verilen direnme kararlarını incelemekle ve bir karar vermekle yükümlüdür. Bir tebliğname düzenlenir ve bu tebliğname Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz talebi ile ilgili görüşlerini ve değerlendirmelerini içerir.

Genel olarak Yargıtay görevleri şu şekildedir:

  • İstinaf ve ilk derece mahkemelerinin kararlarını denetler.
  • Temyiz incelemesi yapar. Bu da tüm ceza ve hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararları son merci yetkisi ve yüksek mahkeme vasfı ile inceleyip karara bağlayabilmek de Yargıtay’ın temel görevidir.
  • Kanunun başka bir adli yargı yetkilisine bırakmadığı kararları ve hükümleri ilk ve son karar noktası olarak inceler ve karara bağlar.
  • Özel kanunlar ile Yargıtay’a verilen diğer işleri de üstlenir.
  • Yargıtay, başkanı, üyeleri ile özel kanunlarda belirtilen kişiler aleyhine görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait olan ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olma sıfatı ile bakmak da Yargıtay’ın görevleri arasındadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keşiş Dağı’nda mevsimin ilk kardan adamı yapıldıKeşiş Dağı’nda mevsimin ilk kardan adamı yapıldı
Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldelerGiresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.